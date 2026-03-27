El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

La deportista española Carolina Marín durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 (Europa Press)

Carolina Marín ha anunciado este jueves 26 de marzo su retirada del bádminton profesional a través de un video difundido en redes sociales. Ella siempre quiso decir adiós en las pistas y el Campeonato Europeo que se llevará a cabo en Huelva se presentaba como el escenario perfecto para ello. Sin embargo, las lesiones y, en especial, la tercera rotura de ligamento en la rodilla, la han obligado a decir hasta aquí antes de tiempo. Aunque deja una estela de títulos y medallas a su espalda, prueba de una carrera llena de éxito que la ha convertido en todo un referente español y europeo del bádminton. Si hay una medalla que la catapultó a la cita de dicho deporte de raqueta, fue el oro olímpico de Río 2016.

Corría el año 2016 y Carolina ya había conseguido hacerse un hueco en el mundo del bádminton internacional. La deportista onubense ya había conquistado en dos ocasiones el título mundial y contaba con dos medallas de oro del Campeonato Europeo. Además, había ganado el All England. Una carrera ya afincada en el éxito que, además, prometía muchos más títulos en el futuro, y en 2016 llegó su catapulta al olimpo. Carolina llegaba a los Juegos de Río como una de las favoritas del torneo y de las primeras en las apuestas para hacerse con medalla en bádminton. Y más cuando fue superando a todas las rivales que se interpusieron en su camino hacia la gloria.

La final del torneo olímpico, disputada en el pabellón 4 de Riocentro, fue el escenario de una batalla memorable frente a la india Sindhu Pusarla. Carolina, antes de viajar a Brasil, ya dejó claro cuáles eran sus intenciones: “No firmo una medalla de plata”. Con esa mentalidad llegó al pabellón para llevar a cabo la misma rutina de siempre: una hora y media antes del partido, concentración absoluta y la mirada fija en el objetivo. Sin embargo, esta vez no se trataba de un partido más, sino de la final que había soñado desde niña. “He acabado llorando porque me he acordado de los dos meses infernales que he tenido que hacer para conseguir el sueño que tenía desde que fui al Centro de Alto Rendimiento con 14 años”, confesó Marín después de la final.

La deportista española de bádminton Carolina Marín (EFE/ Chema Moya)

La presión era máxima, pero Marín la transformó en motivación. Desde el primer punto del partido demostró su carácter competitivo. Consiguió adelantarse en el marcador, aunque Sindhu, a la que había vencido en cuatro de los seis enfrentamientos previos, respondió con firmeza. Era una final igualada, con la india mostrando su capacidad ofensiva y la española luchando por dominar la red, un aspecto clave en el planteamiento de Carolina. Su actitud en la pista transmitía seguridad. Incluso cuando cometía errores, respondía con una media sonrisa que reflejaba control y confianza. La española se fue al primer parón con ventaja de 11-6.

La tensión creció cuando Sindhu inició una remontada y se acercó en el marcador. El público, entregado, animaba cada punto al grito de “¡España, España!”. La igualdad llegó hasta el 19-19 y, tras dos errores de Marín, la india se llevó el primer set. Era la primera vez que la española perdía un set en todo el torneo, pero no se dejó vencer por los nervios. En el descanso, Fernando Rivas, su entrenador, aprovechó para corregir detalles y animarla. El efecto fue inmediato: Marín arrancó el segundo set sumando cuatro puntos consecutivos, celebrando cada uno con una energía arrolladora. Con el paso de los minutos, recuperó su mejor versión, dominó la red y forzó a Sindhu a cometer errores. El marcador reflejó con claridad el dominio de la española: 21-12.

Carolina Marín y el oro olímpico

En el tercer set, la española consiguió imponerse en el marcador a su rival, para ganar el partido y alzarse con el oro olímpico. Carolina se lanzó al suelo y rompió a llorar. Eran las lágrimas de felicidad de una campeona y leyenda del bádminton. Cargó la bandera de España sobre los hombros y abandonó la pista sabiendo que había hecho historia. La medalla de oro olímpica fue un logro inédito para el bádminton español y una hazaña para el deporte europeo. El triunfo de Marín elevó su figura a la de pionera, como Manolo Santana en el tenis, Severiano Ballesteros en el golf o Ángel Nieto en el motociclismo.

La campeona olímpica y mundial de bádminton, Carolina Marín, anuncia su retiro del deporte profesional. En un emotivo mensaje, repasa su increíble carrera, las lesiones que la marcaron y agradece a su equipo, familia y aficionados por su apoyo incondicional.

El oro de Carolina Marín también supuso el sexto para España en esos Juegos de Río, consolidando la mejor actuación olímpica del país fuera de Barcelona 92. La leyenda de Marín quedó grabada en la memoria del deporte español y en la historia olímpica. Después no faltaron triunfos en su carrera, aunque las lesiones lastraron un amplio palmarés que pudo ser mucho mayor.