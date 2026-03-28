La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

FOTO DE ARCHIVO. Se ven contenedores en el barco de contenedores de Maersk Maersk Gibraltar en los terminales APM en el puerto de Algeciras, España, el 19 de enero de 2023.REUTERS/Jon Nazca

El Puerto de Algeciras ha fortalecido en 2025 su posición como uno de los grandes nodos europeos de suministro de gas natural licuado (GNL), situándose en el tercer puesto del continente por volumen de bunkering y consolidando a la península ibérica como referencia en el abastecimiento de combustibles marítimos sostenibles, según ha informado la asociación Gasnam. Esta tendencia ha ido acompañada de un notable crecimiento de las operaciones y de la integración de alternativas como el biometano licuado de origen renovable.

Durante 2025, Algeciras suministró un total de 333.833 metros cúbicos de GNL a buques, cifra que representa más del 9% del total distribuido en Europa y que se acompaña de 78 operaciones en la modalidad STS (ship to ship). A estos datos debe sumarse la distribución de 51.923 metros cúbicos de bioGNL, lo que equivale al 16% del total suministrado y convierte a Algeciras en el mayor punto internacional de suministro de este combustible sostenible.

Fos, en Francia, se queda en el 10,3%, mientras que Gibraltar suma un 5,4% del volumen europeo en este tipo de combustible. Este volumen de bioGNL se traduce en una reducción de emisiones equiparable a la capacidad de captura de 9.000 árboles maduros al año.

Los datos de Gasnam sitúan al Puerto de Algeciras y a la península ibérica a la cabeza del bunkering de GNL en la región, sólo superados por los puertos de Róterdam y Marsella. La propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha subrayado cómo, además de la infraestructura y el emplazamiento geográfico, el auge del consumo responde a la coordinación entre operadores como Axpo, Shell y Peninsula que, junto a Enagás, han robustecido las infraestructuras para GNL y bioGNL.

En total, nueve gabarras -más otras cuatro que continúan en construcción- pueden abastecer GNL en territorio peninsular; cinco de ellas operan ya en Algeciras, garantizando el suministro a una flota mundial cada vez más volcada en los combustibles de transición.

El ministro de Economía pone en valor que España parte de una situación "estructuralmente más fuerte" para hacer frente a este tipo de 'shocks'.

Por qué Algeciras lidera el suministro de GNL y bioGNL en la península

El avance del Puerto de Algeciras está vinculado a su capacidad para canalizar la producción de biogás del interior del país, aprovechando residuos urbanos y agrícolas, hacia una demanda marítima creciente, impulsada en parte por normativas europeas como el ETS y el FuelEU. Este modelo ha permitido al recinto andaluz pasar de ser un actor secundario a situarse en el podio europeo, según recalca Gasnam.

La organización sostiene que los buenos resultados cosechados en 2025 han marcado un año de inflexión en la transición hacia el transporte marítimo sostenible tanto para Algeciras, que ha absorbido el 37% del volumen distribuido en la península, como para el conjunto de España y Portugal, cuya suma podría adelantar a los países nórdicos en la carrera por el bunkering de bajas emisiones en 2026 si se mantiene la tendencia actual.

La propia entidad subraya que el crecimiento del sector ha venido impulsado por el incremento del consumo de GNL entre buques portacontenedores, ferris y car carriers propulsados por motores aptos para este combustible, segmento que representa ya el 10% de la flota marítima mundial. Es precisamente en esta transición, apoyada en nuevos pedidos de embarcaciones preparadas para GNL, donde la península ibérica, y en particular Algeciras, han asumido un papel protagónico a escala europea.

FOTO DE ARCHIVO. Contenedores apilados en el puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz, al sur de España, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Nacho Doce

Biometano y combustibles sintéticos para la descarbonización marítima

A la vista de los datos compartidos por Gasnam y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, el modelo de integración entre producción de biogás y demanda portuaria se perfila como una de las claves del ciclo sostenible del bunkering peninsular. Además de los hitos logrados en GNL y bioGNL, España aspira a convertirse en referente para la producción y suministro de combustibles sintéticos como el e-metanol y el e-amoniaco en el medio plazo, aprovechando el desarrollo del hidrógeno verde, del que ambos son derivados.

La captación y distribución de bioGNL ha facilitado la casi total eliminación de emisiones de SO2, NO2 y partículas, sumándose a la reducción de CO2 calculada en función de la captura de 9.000 árboles cada año. La conexión efectiva entre las plantas de biogás del interior, que aprovechan residuos municipales y del sector agrario, y la infraestructura portuaria pone de manifiesto la capacidad de respuesta de la península ibérica ante la transición energética europea y las nuevas exigencias regulatorias del transporte marítimo.