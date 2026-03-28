Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Montaje de un buque petrolero y una máquina extractora de petróleo (Montaje Infobae)

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior expansión de la violencia a otros países de Oriente Próximo han desencadenado lo que se perfila como el mayor trastorno del comercio internacional desde la COVID-19. Este nuevo episodio de tensión geopolítica no solo afecta directamente a la región involucrada, sino que repercute de manera inmediata y global en las cadenas de suministro globales, incidiendo en el encarecimiento de materias primas y elevando el riesgo de desabastecimiento de insumos esenciales para la industria y los hogares, incluidos los europeos y, en particular, los españoles.

La reciente escalada de violencia ha impactado los flujos de comercio y energía: la región de Oriente Próximo provee cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de urea, usada en fertilizantes agrícolas y de la que India y Brasil dependen especialmente. Además, la reducción del 50% del tráfico marítimo por el canal de Suez desde finales de 2023 -debido a ataques hutíes en el mar Rojo- ha encarecido los costes logísticos y ha prolongado los plazos de entrega internacional.

Las consecuencias del conflicto son múltiples. Oriente Próximo destaca como productora global de petróleo, gas y derivados químicos, elementos fundamentales para la industria europea y española, no solo como bienes finales sino también como insumos intermedios en cadenas productivas. El valor estratégico de la región radica también en su control sobre pasos clave entre Europa y Asia, lo que agrava el problema para los países cuya economía depende del comercio exterior.

La coyuntura ha detenido la recuperación que experimentaba Europa tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, generando temores a nuevos picos de precios y potencial escasez de suministros esenciales para la electricidad, la construcción, el transporte y la agricultura, sectores medulares en España.

Qué impacto tiene la crisis de Oriente Próximo en la economía europea

Gráfico que muestra la dependencia de la Unión Europea de las importaciones desde Oriente Medio (CaixaBank Research)

El efecto dominó del conflicto se extiende a empresas intensivas en petróleo y gas en todo el mundo, incluidas aquellas ubicadas en regiones tradicionalmente bien abastecidas como Norteamérica. Sectores fundamentales como el refino, la generación eléctrica, la química, la metalurgia, el transporte, los materiales de construcción y la agricultura afrontan un aumento considerable en sus costes de producción debido tanto a la subida de los precios energéticos como a la escasez de insumos clave.

Además, algunos productos derivados del petróleo, como los plásticos -etilenglicol, polietileno y polipropileno- y metales como el aluminio y sus aleaciones, refuerzan la posición dominante de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos en la exportación mundial de materias primas industriales.

Dentro de Europa, los esfuerzos realizados para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de Rusia no han eliminado la vulnerabilidad a los movimientos de los mercados internacionales. La exposición varía según la estructura productiva de cada país y el peso de los sectores más exigentes en consumo energético.

Como resume CaixaBank Research, Polonia, Eslovaquia y Lituania figuran entre las economías europeas más vulnerables, mientras que Alemania lidera entre las grandes economías europeas por porcentaje de consumo energético y Francia aparece como la menos afectada en ese grupo.

España se encuentra en una posición intermedia: ha multiplicado sus importaciones de gas natural licuado y ha diversificado su cartera energética tras la guerra en Ucrania, pero sigue siendo vulnerable a los vaivenes internacionales de los precios del gas, el petróleo y los fertilizantes, y a la reducción de la oferta de productos básicos que se trasladan a través de Oriente Próximo.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. (Ministerio de Defensa)

El papel de Dubái y Doha en el tráfico aéreo y la industria turística

El impacto no se limita a recursos energéticos. Oriente Próximo es proveedor central de bienes intermedios cruciales en la industria química y metalúrgica, así como en sectores estratégicos europeos como la automoción y la alimentación. Además, la región es un nodo comercial esencial gracias a infraestructuras como el canal de Suez o el estrecho de Ormuz.

Desde finales de 2023 se verifica una fuerte reducción del tráfico por el canal de Suez, lo que ha obligado a desviar rutas hacia el cabo de Buena Esperanza, incrementando los trayectos en 6.500 kilómetros y prolongando la duración en 10 a 15 días. Esto encarece y ralentiza el comercio internacional, especialmente en mercancías con bajo valor unitario como cereales, fertilizantes, muebles, textiles y juguetes, productos de notable relevancia para el consumidor español.

Más allá de la energía y las materias primas, el estudio destaca el protagonismo internacional de Dubái y Doha como plataformas logísticas y de pasajeros. En 2024, el aeropuerto de Dubái ha alcanzado 92 millones de pasajeros, ubicándose como el segundo del mundo por número de usuarios y el primero en tráfico internacional; el aeropuerto de Doha se acerca a los 53 millones, cifras que reflejan la magnitud de su actividad como hub mundial.

Si el conflicto persiste o se intensifica, es posible que los flujos aéreos y de viajeros se modifiquen, dirigiendo parte del turismo y los viajes de negocios hacia Europa, como ocurrió durante la Primavera Árabe en 2010 y los recientes episodios de violencia en Israel. La interdependencia global demuestra que la vulnerabilidad logística y de aprovisionamiento en Oriente Próximo afecta no solo a las potencias comerciales de la Unión Europea, sino también a España y su tejido productivo, subrayando por qué los conflictos a miles de kilómetros condicionan de manera inmediata nuestra economía.