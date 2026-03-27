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Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

La Selección de Luis de la Fuente se enfrentará a Egipto el martes 31

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Joan García apunta al once contra Egipto en el RCD Stadium. (Europa Press)
Joan García apunta al once contra Egipto en el RCD Stadium. (Europa Press)

Ya huele a mundial y la planificación de Luis de la Fuente ha añadido un nuevo ingrediente a la previa de los amistosos de ‘La Roja’. Hoy, España juega su primer encuentro frente a Serbia en el Estadio de La Cerámica, a las 20:45 horas, y el seleccionador ha decidido no contar con la presencia de Joan García, debutante en la lista de 26, y llevarse a sus tres porteros de confianza para su penúltimo test antes de la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora bien, el escenario se ha vuelto mucho más cargado de simbolismo si tenemos en cuenta que, si Luis de la Fuente quiere ver la dinámica de Joan García con sus compañeros en el verde, como ha insistido en las ruedas de prensa, su última bala va a ser en el partido contra Egipto en el RCD Stadium. El portero catalán podría debutar con la absoluta en Barcelona, ante su gente, en el estadio donde se formó como futbolista, pero también en el campo donde ha dejado una espinita al irse al máximo rival en el mercado de verano.

El seleccionador riojano también había advertido que estos amistosos tienen un claro componente experimental: “Intentaremos que jueguen la mayoría de jugadores, pensando en sacar el mejor resultado y terminar con las mejores sensaciones”. No obstante, la última convocatoria llamó a cuatro porteros para dos partidos, por lo que resulta complicado pensar que jueguen los cuatro. A no ser que reparta las cuatro mitades de los partidos y, en todo caso, veamos a Joan García debutar en el campo del Espanyol.

Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo”, ha insistido De la Fuente, aclarando que “juegue quien juegue, no nos vamos a equivocar”.

Cataluña responde con lleno absoluto

Esta tarde se espera un lleno absoluto en La Cerámica y, si nada se tuerce, el próximo 31 de marzo se verán las gradas completamente abarrotadas. El RCDE Stadium se teñirá de rojo en el amistoso ante Egipto. Las entradas han volado y ya no quedan ‘normales’, siendo la única opción de acudir al estadio con entradas VIP y grada familiar.

El propio seleccionador destacó el valor del entorno, diciendo que el ambiente será “excepcional” y estos partidos permiten “dar la oportunidad a jugadores que no han vivido esta situación de máxima exigencia internacional”.

El regreso de la selección a Barcelona, cuatro años después de su última visita, ha despertado entusiasmo. Será la segunda vez que España juegue en territorio catalán en los últimos 22 años y la segunda que se enfrente a Egipto. La última vez fue el 3 de junio de 2026 con victoria por 2-0 en el Martínez Valero (estadio del Elche), con goles de Raúl y Reyes.

El defensor de España habló en la antesala al amistoso ante Serbia

Mismo punto de partida

El duelo ante la selección egipcia llega con el morbo entre los seguidores, dado que en el RCDE Stadium se produjo el debut de Joan García como profesional, firmando una última temporada espectacular que hizo despertar el interés del FC Barcelona, que pagó 25 millones por sus servicios. Pero todo apunta a que su historia con la selección española comenzará donde empezó su carrera.

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