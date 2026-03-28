Sabalenka: "Siempre disfruto jugar en Miami"

Miami (EE.UU.), 28 mar (EFE).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, afirmó este sábado que siempre disfruta jugar en Miami, tras revalidar el título de este torneo WTA 1.000 después de vencer por 6-2, 4-6 y 6-3 a la estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo.

"Muchas gracias a todos los que hacen que este torneo sea posible, siempre disfruto jugar aquí", dijo Sabalenka durante la entrega de trofeos.

Además, halagó a su rival, describiéndola como "una luchadora" que siempre la empuja a dar lo mejor de sí mismo y a crecer como jugadora.

"Estoy feliz de verte de nuevo en una final, ojalá jugar más", indicó.

La bielorrusa también bromeó sobre un espectador que cantó como mala una bola que había entrado durante el partido, y que ocasionó en el momento la reprimenda del juez de silla.

"No debería haber sido tan grosera, pero, ¡vamos!, no puedes hacer eso", resumió la tenista, que se había mostrado claramente molesta cuando ocurrió.EFE

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