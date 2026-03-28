Ruiz: “En la ACB hay que ganar el partido tres o cuatro veces”

Granada, 28 mar (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, dijo este sábado, tras vencer por 92-89 al Hiopos Lleida, que “en la ACB hay que ganar el partido tres o cuatro veces”.

Ruiz se mostró ante los medios “muy contento” porque “el equipo ha jugado muy buen partido y ha estado muy disciplinado todo el partido”.

“En la primera parte estuvimos muy seguros y después controlamos su tercer cuarto, en el que ellos son muy buenos, pero la ACB es tan difícil que tienes que ganar el partido tres o cuatro veces”, detalló.

Ruiz destacó que al final controlaron “los nervios” para conseguir “una victoria de mucho valor” ya que “no es fácil meter los tiros libres en los momentos clave con la mochila que lleva el equipo”.

El preparador justificó los malos últimos instantes de los suyos en que “el rival ha subido el nivel físico y se ha metido en el partido con acierto”.

“Ha sido un partido muy difícil de ganar por todo lo que ha pasado esta temporada, pero hemos salido llevar el balón donde lo teníamos que llevar. Se construye y se trabaja mejor con la victoria”, agregó. EFE

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