Sánchez no acudirá al Consejo Europeo de Budapest para seguir centrado en la emergencia provocada por la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá al Consejo Europeo informal que se celebrará este viernes en Budapest ni a la cumbre de la Comunidad Política Europea que tendrá lugar la víspera para poder centrarse en la emergencia provocada por el paso de la DANA.

Así se lo ha hecho saber tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo, Charles Michel, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que ejerce de anfitrión al ostentar Hungría la presidenta de turno de la UE.

"Acabo de comunicar a mis colegas europeos, Von der Leyen, Michel y Orban, que no asistiré al Consejo Europeo Informal de Budapest para poder atender la emergencia causada por la DANA", ha escrito Sánchez en su cuenta en la red social X, agradeciendo "su compromiso y solidaridad".

"La UE está con España", ha sostenido el presidente del Gobierno, que previamente ha informado de que España ya ha solicitado a la Comisión Europea ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad, si bien no ha precisado por qué monto.

Fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que al tratarse de una reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no está prevista la toma de decisiones o medidas vinculantes, de ahí el que Sánchez no tenga necesidad de delegar su voto, como sí ocurrió el pasado mes de junio, cuando no acudió al Consejo Europeo en Bruselas por el fallecimiento del padre de su mujer y delegó en el canciller alemán, Olaf Scholz.

La de este jueves y viernes era la primera cita en una apretada agenda internacional del presidente para las próximas semanas. Sánchez debería viajar el próximo lunes y martes a Azerbaiyán con motivo de la COP29 y el jueves y el viernes debería asistir a la XXIX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cuenca (Ecuador), la que también está previsto que acuda el Rey Felipe VI.

Por el momento en Moncloa esgrimen que se está trabajando día a día y por tanto es pronto para adelantar si habrá cambios en la agenda del presidente, que también incluye la asistencia el 18 y 19 de noviembre a la cumbre del G20 en Río de Janeiro (Brasil).