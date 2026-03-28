España

Cataluña interrumpe dos líneas de Rodalies este domingo por fuertes rachas de viento

La circulación de los trenes entre Vic y Ripoll (R3) y Figueres y Portbou (R11) se suspende entre las 8 y las 13 horas y se habilitará un servicio alternativo de autobuses

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El servicio de Rodalies interrumpe sus líneas 3 y 11 con motivo de las fuertes rachas de viento. / Imagen de archivo
El servicio de Rodalies interrumpe sus líneas 3 y 11 con motivo de las fuertes rachas de viento. / Imagen de archivo

La circulación de trenes entre Vic y Ripoll (línea R3) y Figueres y Portbou (línea R11) será interrumpida mañana domingo entre las 8:00 y las 13:00 horas debido a la previsión de fuertes vientos en Cataluña, según informa Renfe a través de redes sociales. Durante el cierre, se habilitará un servicio alternativo de autobuses en ambos tramos. Por inclemencias meteorológicas, los trenes en el resto de Cataluña, Aragón y la Comunitat Valenciana podrían sufrir limitaciones de velocidad.

El sistema de alerta se ha activado este sábado tras el aviso rojo de Meteocat, que anticipa ráfagas superiores a 125 km/h en el Prepirineo y Pirineo a partir de las 8:00, y máximos de 100 km/h previstos en Ponent, Camp de Tarragona y Alt Pirineu y Aran. Para afrontar el episodio, Protección Civil mantiene en alerta el Plan especial de emergencias VENTCAT y ha puesto en prealerta el protocolo para nevadas NEUCAT por el riesgo de ventisca, situación que puede crear niebla gélida peligrosa debido al viento que levanta la nieve en la vertiente norte del Pirineo.

Las autoridades garantizan refuerzo de personal en parques de bomberos profesionales y voluntarios y en las salas de control, especialmente en la Región de Emergencias de Girona. Además, se aumentará la operatividad de las unidades de montaña y forestales como GRAE y GRAF, con personal adicional en los centros de mando y en la Sala Central de Coordinación.

El temporal también impactará la costa norte de Cataluña, en la costa Brava. Se esperan olas de más de 2,5 metros en Alt Empordà, Baix Empordà y la Selva hasta el lunes al mediodía, lo que mantiene en alerta el Plan territorial de protección civil (PROCICAT) por fuerte oleaje.

Un operador del servicio catalán de Protecció Civil monitorea el temporal del fin de semana, en el que se esperan fuertes rachas de viento
El servicio de Protecció Civil en Cataluña monitorea el temporal de este fin de semana. / Twitter captura de pantalla

Una Semana Santa con riesgo de nevadas en alta montaña y vientos fuertes

Un descenso marcado de las temperaturas y condiciones meteorológicas adversas afectarán este Domingo de Ramos a amplias zonas de la península y Baleares, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El pronóstico destaca riesgo por nevadas a partir de 500 metros, con posibilidades de que la cota de nieve baje hasta 300 metros en el noreste, incremento de vientos fuertes y un ambiente invernal generalizado.

La Aemet ha advertido que podrían producirse rachas de viento de carácter huracanado en zonas montañosas del norte y este peninsular, además de en el norte de Cataluña y el archipiélago balear, por lo que el organismo recomienda comprobar el estado de las vías si se planean desplazamientos, especialmente en el tercio norte.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

A partir del lunes, las temperaturas volverán a subir y se prevé que predominen cielos poco nubosos y lluvias restringidas al extremo norte al menos hasta el Jueves Santo, de acuerdo con las proyecciones de la Aemet. No obstante, existe la posibilidad, aunque baja, de que un sistema de bajas presiones desde el norte de África aporte inestabilidad a Baleares, el sureste peninsular y el sur de Andalucía, mientras que el interior se mantendrá más frío y persistirán vientos muy intensos en el nordeste y el archipiélago balear.

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