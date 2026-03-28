Hoy será noticia. Domingo, 29 de marzo

TRÁFICO SEMANA SANTA

La DGT dará por finalizada la primera fase de la operación salida esta medianoche

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) dará por finalizada esta medianoche la primera fase de la operación salida de Semana Santa.

La campaña especial se prolongará hasta el domingo 29 de marzo, con un total de 17 millones de desplazamientos previstos.

CAMBIO HORA

Llega el horario de verano: a las 2.00 horas del domingo el reloj se adelanta a las 3.00

Madrid (EFE).- El horario de verano comenzará en España esta madrugada, cuando a las 02.00 horas los relojes se adelanten a las 03.00, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea acaba de renovar automáticamente hasta 2031.

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 18 de marzo una comunicación que fija las fechas del horario de verano para los próximos cinco años, siempre con el último domingo de marzo como referencia.

SEMANA SANTA

El Domingo de Ramos, primer día grande de la Semana Santa

Madrid (EFE).- El Domingo de Ramos es el primer día grande de la Semana Santa en España y, en Andalucía, con una previsión de buen tiempo, cientos de procesiones recorrerán las calles de pueblos y ciudades.

Procesiones con mucha tradición en las distintas comunidades autónomas, algunas , como la de Ferrol, declaradas de interés turístico internacional y otras, como la de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, en Salamanca, que sale en procesión con la esperanza de poder cumplir con su tradicional acto de la redención de un preso frente a los juzgados, con al menos una libertad condicional, después de que el Consejo de Ministros le denegara el indulto solicitado.

EL TIEMPO

Descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte del país

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte de la península y Baleares, con precipitaciones en el área cantábrica y en ese archipiélago, entre otras zonas, así como un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte del país.

Aemet destaca que habrá rachas muy fuertes de viento, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el este y nordeste peninsular y Baleares, y acumulados de nieve significativos en el Cantábrico oriental y pirineos, así como posibilidad de precipitaciones fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares.

EFE

plv