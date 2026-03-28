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Canadá empata 2-2 con Islandia en un amistoso en preparación del Mundial 2026

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Toronto (Canadá), 28 mar (EFE).- La selección de fútbol de Canadá empató este sábado 2-2 con Islandia en un partido amistoso marcado por los errores defensivos locales en la primera parte y la capacidad de reacción en la segunda, en un ensayo con luces y sombras a poco más de dos meses del Mundial que el país organizará junto a Estados Unidos y México.

El partido también estuvo condicionado por las numerosas bajas en la selección canadiense, especialmente en defensa, donde figuras clave como Alphonso Davies, Stephen Eustáquio o Alistair Johnston no estuvieron disponibles por lesión.

Estas ausencias obligaron al seleccionador canadiense, Jesse Marsch, a alinear una defensa menos habitual, que mostró dificultades ante la presión islandesa.

Los locales se vieron sorprendidos desde el inicio por una Islandia más efectiva, que aprovechó dos fallos defensivos para adelantarse con un doblete de Orri Steinn Óskarsson en los minutos 9 y 21.

El primer tanto llegó tras un pase comprometido del central Kamal Miller que dejó al delantero rival solo ante el portero Dayne St. Clair, mientras que el segundo se produjo tras una rápida transición ofensiva que volvió a evidenciar las carencias en la zaga local.

La reacción de Canadá no llegó hasta la segunda mitad, cuando el equipo mostró una mejor versión impulsada por cambios desde el banquillo y una mayor intensidad ofensiva.

El delantero Jonathan David, referente del ataque canadiense, lideró la remontada con dos goles desde el punto de penalti en los minutos 67 y 76.

Sin embargo, cuando Canadá parecía estar en disposición de completar la remontada, la expulsión de Tajon Buchanan en el minuto 81 por un codazo frenó el impulso local y dejó al equipo con diez jugadores en el tramo final del encuentro.

El técnico de Canadá destacó tras el encuentro la capacidad de reacción de su equipo, que logró remontar un 0-2 adverso, algo poco habitual en su etapa al frente del combinado canadiense.

El encuentro formaba parte de la preparación de Canadá para el Mundial de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y México y que comenzará el 11 de junio.

El combinado canadiense debutará en el grupo B el 12 de junio en Toronto frente al ganador de la eliminatoria europea entre Italia y Bosnia-Herzegovina, antes de enfrentarse a Catar y Suiza.

Antes de ese debut, Canadá disputará más amistosos, incluido un próximo partido contra Túnez, en el que el seleccionador buscará corregir los errores defensivos y mejorar la disciplina del equipo para llegar en mejores condiciones al torneo. EFE

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