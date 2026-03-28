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Riestra: "Las decisiones tomadas fueron un error; fue una noche muy triste"

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Gijón, 28 mar (EFE).- El presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, José Riestra, reconoció este sábado que las decisiones que rodearon al 'Día del Club' celebrado durante el partido ante el Deportivo en El Molinón fueron "un error" y calificó la jornada como "una noche muy triste" para el club.

"Decisiones se tomaron, pero quizás no llegaron en el tiempo que se tenían que haber tomado", admitió Riestra, quien aseguró que ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni aficionados se fueron del estadio "contentos ni con buen sabor".

El dirigente rojiblanco reconoció que la polémica decisión en la política de precios para este partido "no fue buena" y que a su vez "los resultados tampoco acompañaron", con un total de 11.627 aficionados presentes en El Molinón, más de dos millares deportivistas en la entrada más baja de la temporada.

"La única solución para esto es trabajar hacia adelante juntos", afirmó, sin ahondar en mayores cuestiones acerca de los tiempos en los que se tomaron estas decisiones, cuando el club anunció el miércoles una compensación para los abonados que desembolsasen el precio de su entrada.

Riestra apeló a la unidad como única vía para lograr el ascenso a Primera División y recalcó que "la única forma de construir es juntos, con mucho diálogo, con mucha apertura, con mucha disposición", quien recordó que el Sporting solo ha jugado seis veces en la máxima categoría en los últimos 30 años.

"Si queremos regresar allí es juntos, unidos, peleando, no el uno contra el otro", subrayó el presidente ejecutivo, que se comprometió a mantener una actitud abierta con los distintos colectivos del club.

"Ya mostramos esa apertura en la reunión que estuvieron David Guerra y Joaquín, justamente a eso se fue, y creo que tiene que haber representación de todos; todos somos del Sporting, no de un lado o del otro, sino de todos juntos", concluyó. EFE

dsl/plv

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