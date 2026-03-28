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El guiño a Trump y Hannah Montana de Pedro Sánchez en redes sociales: “Hoy vamos a darle caña”

El presidente del Gobierno ha publicado en su perfil de Instagram su tarde de sábado, practicando ciclismo de montaña con una clara declaración de intenciones

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El presidente español, Pedro Sánchez, ha publicado en su perfil de Instagram su tarde de sábado practicando ciclismo de montaña. / Captura de pantalla
El presidente español, Pedro Sánchez, ha publicado en su perfil de Instagram su tarde de sábado practicando ciclismo de montaña. / Captura de pantalla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía la tarde del sábado subido a una bicicleta en la montaña al son de una canción ampliamente conocida, al menos por los nacidos en los 2000. Sobre las 17:30 horas, Sánchez aunaba en un vídeo a varias generaciones y añadía una nueva storie a Instagram, tras otra dedicada a recomendaciones culturales para el fin de semana.

En un claro guiño a Donald Trump, en el vídeo Sánchez se apropiaba del lema del movimiento MAGA que el presidente estadounidense acuñó durante su campaña electoral de 2015 (Make America Great Again) y lo ha rebautizado: Make Science Great Again (‘Haz que la ciencia sea grandiosa otra vez’) podía leerse en la gorra roja que portaba consigo el presidente español.

Tampoco ha pasado desapercibida la canción que ha escogido Sánchez para su storie en Instagram. La serie estrella de Disney Channel, Hannah Montana, cumple ahora 20 años desde que se lanzó el primer capítulo y el presidente ha escogido su introducción en versión acústica para acompañar su carrera en bicicleta por la montaña. El presidente ha querido homenajear a la figura que marcó a una generación y que ha pasado a los anales de la historia como Miley Cyrus, cantante que se queda con ‘lo mejor de los dos mundos’.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publica en su cuenta de Instagram su plan del domingo: ir en bicicleta al son de Hannah Montana y con una gorra en alusión a Donald Trump. / Captura de pantalla

Noticia en ampliación.

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