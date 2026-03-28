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Moncho Fernández: "Necesitaría tres ruedas de prensa para felicitar a los jugadores"

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Girona, 28 mar (EFE).- El técnico del Girona, Moncho Fernández, aseguró tras la ajustada derrota de este sábado contra el Real Madrid (93-95) que necesitaría "tres ruedas de prensa para felicitar a los jugadores" por el esfuerzo y el trabajo realizado y por "cómo respetan la camiseta que llevan".

Moncho se mostró "un poco triste" porque el Girona merecía la victoria, pero reivindicó que se queda "con la lucha del equipo y la capacidad de volver después de estar tres veces once puntos abajo" y con el "sentimiento de colectivo, de no bajar los brazos".

"No sé si es el mejor partido de la temporada, pero sí es una buena muestra del espíritu de estos chicos. Es un equipo que lucha gane o pierda. Podremos hacer las cosas mejor o peor, pero el esfuerzo siempre está encima de la mesa. Ese es el camino", remarcó.

En este sentido destacó que si el equipo fue capaz de "volver a disputar el partido" fue por este "esfuerzo" y celebró que el Girona intenta imponer su "filosofía" y su "manera de entender el baloncesto" contra cualquier equipo: "Sea el Real Madrid o cualquier otro". EFE

asm/sab

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