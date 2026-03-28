El Futsi llega a la final con 4 goles de Irene Córdoba y se cita con el Nun´Alvares luso

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El Futsi Atlético Navalcarnero se clasificó para la final del IX European Champions Tournament tras imponerse este sábado con autoridad al Okasa Falconara por 6-2 en la semifinal disputada en Fafe (Portugal).

El conjunto madrileño encarriló el encuentro desde la primera mitad, a la que llegó con una clara ventaja de 4-1 gracias a su eficacia ofensiva y dominio del ritmo de juego.

La gran protagonista del choque fue Irene Córdoba, autora de cuatro goles, bien secundada por María Sanz, que firmó un doblete para completar la goleada. El Futsi mostró una versión muy sólida, combinando intensidad defensiva con rapidez en la transición, lo que le permitió neutralizar a un Falconara que no logró sostener el pulso tras el descanso.

Con este triunfo, el conjunto español buscará su cuarto título continental en la gran final, donde se medirá al GCR Nun´Alvares. El equipo portugués selló su pase tras arrollar al KS Górzno Nowy Świt por un contundente 9-0 en la primera semifinal. Ana Azevedo lideró la exhibición con cinco tantos, mientras que Martinha anotó dos y Mayara Almeida y Kaká completaron la goleada.

La final del torneo se disputará este domingo a las 19:30 horas, en un duelo que enfrentará a dos de los equipos más en forma del campeonato y en el que el Futsi tratará de confirmar su hegemonía europea. EFE

jmd