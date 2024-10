Feijóo denuncia la "deriva nacional" de la democracia con Sánchez, un día después del acuerdo con Bildu en 'Ley Mordaza'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este viernes la "deriva nacional" que sufre la democracia española con el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que el hecho de que formaciones que solo lograron el 6% de los votos en las elecciones generales sean las que "hoy deciden buena parte de la política nacional" muestra una "profunda debilidad". Así se ha pronunciado Feijóo en su intervención en la VI edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico que se celebra en O Grove (Pontevedra), un día después de que se anunciase el pacto entre PSOE y Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' que los 'populares' han prometido revertir si llegan al Palacio de la Moncloa. Feijóo ha señalado que en 2019 el mundo democrático celebraba el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín pero hoy, cinco años después, "más de un dirigente político manifiesta ahora que establecer muros entre ideas y partidos es su objetivo fundamental", en alusión velada al presidente del Gobierno. "LIDERAZGOS QUE SOLO SE ALIMENTAN DE LA POLARIZACIÓN" Así, ha lamentado que hayan "surgido liderazgos que solo se alimentan de la polarización" y ha advertido de que se trata de "una polarización artificial que no surge de una determinada coyuntura social o económica, sino que es una herramienta para copar el poder". "Y para ello necesita destruir puentes y levantar muros", ha apostillado. En este punto, Feijóo ha destacado que en las últimas elecciones generales, las del 23 de julio de 2023, "el 94% de los españoles votaron a partidos no independentistas" y "solo el 6% de los españoles votaron a los partidos que realmente hoy deciden buena parte de la política nacional española", en referencia a Bildu, Junts y ERC. "Detrás de eso no hay ninguna fortaleza. En mi opinión, lo que hay es una profunda debilidad, como la hay en la erosión sistemática de la división de poderes, en la utilización personal de los mecanismos del Estado, o en el intento de intimidar a los medios de comunicación", ha manifestado, para añadir que el gobernante que "quiere controlar todos los contrapesos del poder es porque tiene miedo a los ciudadanos libres". LOS "RETOS INÉDITOS" QUE AFRONTAN LAS NACIONES OCCIDENTALES A renglón seguido, Feijóo ha indicado que las naciones occidentales suman "retos inéditos", ya que, al relativo a la "polarización", se une el "reto migratorio", el "reto de la autonomía estratégica", el de "la competitividad de la economía europea" y "el reto digital con su inquietante deriva hacia la desinformación". "Por desgracia, la democracia española no es ajena a nada de esto. Y lamentablemente se ve en la tesitura de afrontarlo inmersa en una deriva nacional que, en mi opinión, insisto es la peor de los últimos cuarenta y cinco años porque en cualquier decisión, en cualquier asunto, se supedita el interés nacional al interés personal de un solo hombre", ha declarado, aludiendo al jefe del Ejecutivo. Según Feijóo, fruto de esta "grave distorsión", "las grandes cuestiones de Estado se aparcan, no se legisla en España y no hay presupuestos". De hecho, ha denunciado que España lleve "seis años con tres presupuestos" y Sánchez "ni siquiera en el primer año de la legislatura haya sido capaz" de presentarlo, "incumpliendo claramente el deber constitucional de presentar las cuentas". El presidente del PP ha recalcado que en el Gobierno no hay "otro horizonte que el día a día" y "el único combustible es una polarización que se trata de imponer sobre una sociedad española diversa, compleja, sí, pero no polarizada". "YO SOY UN VENEZOLANO", PROCLAMA DELANTE DE EDMUNDO GONZÁLEZ En su intervención, Feijóo ha indicado que el "atractivo de la democracia liberal es demasiado fuerte como para ser sofocado por el autócrata" o "quien tiene votación de serlo". "Aquí está, para demostrarlo, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio. El jefe de la oposición ha señalado que "el ansia de libertad no se apaga, por mucho que se oculten actas, se falseen resultados electorales o se persiga a los discrepantes". En su célebre discurso delante del muro de Berlín, Kennedy proclamó eso de 'Yo soy un berlinés'. Con la debida humildad, quiero proclamar desde la isla de La Toja que 'Yo soy un venezolano'. Creo que todos ustedes son venezolanos", ha exclamado, provocando otra ovación de los asistentes. Feijóo ha afirmado que cualquier pueblo que lucha por obtener la libertad de la que disfrutan los españoles merece ser considerado "uno de los nuestros" y "nosotros uno de los suyos", dado que "a ningún demócrata puede resultarle ajena la lucha por la libertad en cualquier lugar del mundo". "COMO ESPAÑOL ME ENORGULLEZCO DE NUESTRO REY" En este contexto ha querido "reivindicar el vínculo iberoamericano. Existe una comunidad hispánica de naciones", basada en "la historia, en la cultura, en el idioma, en los afectos y en los intereses comunes", algo que, según ha dicho, "no puede verse afectado por leyendas negras anacrónicas o querellas artificiales". "Como español, reivindico la historia que mis antepasados escribieron en América. Como español, me enorgullezco de nuestro Rey, que da estabilidad y prestigio a España en todo el mundo. Y, por supuesto, como español, me niego a aplicar juicios de valor con 500 años de retraso", ha asegurado. Feijóo ha aludido a los "desafíos" a los que se enfrenta la democracia liberal y ha dicho que las democracia "debe cultivarse porque siempre viva amenazada", no solo por la sucesión de crisis económicas sufridas en las últimas décadas, sino también por crisis geopolíticas en las que la democracia sigue en conflicto con los modelos autoritarios. "Lo estamos viendo en Ucrania, en Oriente Próximo, en Iberoamérica", ha avisado.

Compartir nota: Guardar