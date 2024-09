La fiesta anual del PCE congregará a Sumar y Podemos en un debate sobre las alianzas en la izquierda alternativa

La fiesta anual del PCE arranca este viernes y congregará a Sumar, Podemos, IU y otras formaciones progresistas a un debate sobre política de alianzas para generar unidad en la izquierda alternativa. Además, el evento contará durante el fin de semana con intervenciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia). Uno de los platos fuertes de la fiesta del PCE, que se celebra en la localidad de Rivas Vaciamadrid, es la mesa redonda sobre alianzas en la izquierda, que se viene celebrando en las últimas ediciones. En año el debate congregará a Sumar y Podemos tras la ruptura de finales del año pasado y que fue el colofón de meses de tensión, donde los morados denunciaron vetos en la lista electoral al 23J a la exministra Irene Montero, su exclusión en el Ejecutivo e invisibilidad a la formación morada. Ante ello, los morados fijaron una hoja de ruta propia basada en reflotar su proyecto pasando página de Sumar, que se vio en candidaturas separadas en las elecciones gallegas, vascas y sobre todo las europeas. En los comicios del 9J los morados lograron dos escaños (con Montero encabezando la lista) y Sumar cosechó tres, lo que motivó que Díaz dimitiera de su cargo como líder orgánica del proyecto político que impulsó. Por su parte, Sumar ha destacado desde su irrupción el impulso para crear una confluencia amplia de izquierda, como en la candidatura en las últimas generales, aunque el mal resultado de las europeas y las tensiones con sus aliados hizo que el modelo de incluir a formaciones (IU, comunes, Más Madrid o Verdes Equo) se aparcara y se diera paso a una mesa de partidos, con vistas a crear un nuevo marco de relaciones horizontales y en pie de igualdad. Con ese contexto, el debate organizado por el PCE participarán el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, la coportavoz de Podemos Maria Teresa Pérez, el senador de Bildu Mario Zubiaga, el dirigente de los 'comunes' Gerardo Pisarello y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo además de la secretaria del Área Institucional del PCE. El PCE subrayaba que el evento tiene como objetivo crear espacios de diálogo estables entre las distintas formaciones y que permitan hallar puntos de unidad, sin ocultar que hay también elementos de disenso dentro de la izquierda alternativa. En la cúpula de Sumar trataban de rebajar las expectativas y subrayan que se trata de un debate para exponer posiciones que por sí mismo no va a solventar el futuro de la izquierda. También otras formaciones exponen que son foros de diálogo habituales y que son positivos que se celebren. MEJORA DE RELACIONES EN ANDALUCÍA E IU APOSTANDO POR LA UNIDAD No obstante, la cita llega tras algún movimiento en el espacio como en Andalucía, con el cambio de portavovcía adjunta de 'Por Andalucía' en el Parlamento autonómico a favor de la diputada de Podemos, Alejandra Durán, que ayuda a destensar las relaciones entre IU y la formación morada tras el fuerte choque sobre quien encabezaba la lista electoral de la coalición y el accidentado registro formal de la misma. La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido este martes que el modelo de "alianza" de IU y Podemos que se da en dicha coalición andaluza es "extrapolable al resto del país. Precisamente IU está planteando la necesidad de fomentar la unidad de la izquierda y esta semana, cuestionada por la fiesta del PCE, su secretaria de Organización, Eva García Sempere, ha reivindicado que en el objetivo de la unidad popular "no sobra nadie". También Sira Rego expuso que había que "hablar con todo el mundo" en el objetivo de recomponer el espacio y también el propio Maíllo garantizó en una entrevista con Europa Press en agosto que iban a trabajar por la unidad electoral, dado que guste más o menos un contexto de fragmentación supone no revalidar gobiernos progresistas. DE MOMENTO, UNIDAD DE ACCIÓN EN INICIATIVAS El coordinador de IU se mostró partidario de cuidar espacios como 'Por Andalucía', 'Contigo Navarra' o 'Unidas por Extremadura', que son espacios transversales que no se han visto afectados por fricciones partidistas. También esta semana Compromís presentó un recurso al Tribunal Constitucional sobre la ley de libertad educativa del Gobierno valenciano del PP, que contó con las firmas de ERC, Junts, EH Bildu, Podemos y BNG junto a las de Sumar. Y en ese acto a las puertas del Congreso estuvo también Pérez como dirigente morada autonómica. En el seno del grupo plurinacional hay voces que indican que fomentar la unidad de acción política sobre iniciativas contribuye a mejorar relaciones. "Es por lo que primero se empieza", señala un diputado. Por otro lado y durante una entrevista en junio, Irene Montero quiso zanjar el debate sobre la reunificación con Sumar y recalcó que existen muchas formas de unidad más allá de la electoral, como la colaboración en propuestas e iniciativas parlamentarias. Los morados se han afanado durante estos meses en rehusar cualquier comentario sobre la vida interna de las formaciones y recalcar que están centrados en su faceta propositiva y línea estratégica, basada en una posición crítica con el Ejecutivo y en hacer valer sus votos en el Congreso para lograr avances progresistas. MINISTROS DE SUMAR Dentro del programa del PCE, los ministros Bustinduy y Rego participarán en una debate el sábado sobre los retos del Gobierno a la hora de promover avances sociales, uno de los aspectos que más reivindica el socio minoritario. A su vez, la vicepresidenta y titular de Trabajo disertará el domingo sobre los planes para reducir la jornada electoral, uno de sus principales compromisos, en una mesa junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente.

