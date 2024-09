El ministro de Defensa portugués reclama a España que entregue el pueblo de Olivenza (Badajoz)

El ministro de Defensa Nacional de Portugal, Nuno Melo, ha reclamado este viernes a España que entregue el pueblo pacense de Olivenza, ubicado cerca de la frontera entre los dos países, subrayando que es un municipio portugués "por tratado" y entiende que es un derecho "justo" exigir esta reclamación. "Olivenza es portuguesa, naturalmente, y no es ninguna provocación", ha señalado en declaraciones a los medios desde Estremoz, en el distrito de Évora, según recoge la agencia portuguesa Lusa. El ministro ha explicado que según el Tratado de Alcañices, firmado por la Corona de Castilla y el reino de Portugal en 1297, el Estado portugués no reconoce a Olivenza como territorio español. Nuno Melo ha recordado que ya defendió esta cuestión cuando era eurodiputado, por lo que no está dispuesto a renunciar a esta reclamación. Por su parte, el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ha rechazado las declaraciones del ministro, que ha tildado de "extrema gravedad" y con "impacto en la política exterior", especialmente con las relaciones diplomáticas con España. Así, ha exigido responsabilidad al primer ministro, Luis Montenegro.

