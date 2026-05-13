Descenso matemático del Covirán Granada y cuarta victoria seguida culé (98-101)

Granada, 13 may (EFE).- El Barcelona logró su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa para seguir metido de lleno en la pelea por la segunda plaza al vencer este miércoles en el Palacio de los Deportes por 98-101 al Covirán Granada, que con esta derrota certifica su descenso matemático a Primera FEB.

El primer cuarto, que acabó 16-20, fue igualado y comenzó con los dos equipos erráticos (4-6, m.4), con el argentino Juani Marcos liderando a un Barça claro dominador del rebote.

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El Covirán Granada se puso por primera vez por delante en el marcador al inicio del segundo cuarto gracias al acierto del dominicano Jassel Pérez (24-22, m.13), aunque el Barça replicó anotando con continuidad desde fuera para retomar con contundencia el mando (27-36, m.17 tras parcial de 0-8) y llegar con ventaja al descanso (35-42).

El equipo dirigido por Xavi Pascual volvió de vestuarios con problemas en la lectura de las continuas defensas alternativas locales, lo que aprovecharon los de Arturo Ruiz para igualar la contienda (49-49, m.25) con paso adelante del croata Luka Bozic, MVP hasta ahora del campeonato.

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El estadounidense Kevin Punter sostuvo en sus peores momentos al Barça, que firmó un parcial de 2-10 para escaparse de nuevo en el electrónico (51-59, m.26), contestando el Covirán Granada con un 10-2 (63-63, m.29) para que todo se decidiera en los diez últimos minutos (68-68) tras un espectacular tercer cuarto (33-26).

En el acto final salió a relucir la mayor calidad del Barça, que se apoyó en una eficiente defensa zonal para ahogar el ataque local y poder anotar con facilidad (73-82, m.34 tras parcial de 0-7) con un estelar Darío Brizuela.

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El Covirán Granada peleó el partido hasta el final y siempre tuvo opciones, aunque sumó una nueva derrota que supone firmar su descenso matemático.

- Ficha técnica:

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98; Covirán Granada (16+19+33+30): Costa (7), Valtonen (13), Howard (4), Bozic (20), Babatunde (2) -cinco inicial- Rousselle (10), Pérez (26), Tomás (-), Alibegovic (11), Brimah (2), Fernández (3).

101; Barça (20+22+26+33): Marcos (16), Punter (19), Parra (9), Shengelia (10), Fall (2) -cinco inicial- Cale (10), Norris (3), Brizuela (9), Hernangómez (18), Núñez (5), González (-).

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Árbitros: Jordi Aliaga, Javier Torres y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por faltas personales al local Brimah (m.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes ante 6.957 espectadores.EFE

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jag/arh