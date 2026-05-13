Espana agencias

Descenso matemático del Covirán Granada y cuarta victoria seguida culé (98-101)

Guardar
Google icon

Granada, 13 may (EFE).- El Barcelona logró su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa para seguir metido de lleno en la pelea por la segunda plaza al vencer este miércoles en el Palacio de los Deportes por 98-101 al Covirán Granada, que con esta derrota certifica su descenso matemático a Primera FEB.

El primer cuarto, que acabó 16-20, fue igualado y comenzó con los dos equipos erráticos (4-6, m.4), con el argentino Juani Marcos liderando a un Barça claro dominador del rebote.

PUBLICIDAD

El Covirán Granada se puso por primera vez por delante en el marcador al inicio del segundo cuarto gracias al acierto del dominicano Jassel Pérez (24-22, m.13), aunque el Barça replicó anotando con continuidad desde fuera para retomar con contundencia el mando (27-36, m.17 tras parcial de 0-8) y llegar con ventaja al descanso (35-42).

El equipo dirigido por Xavi Pascual volvió de vestuarios con problemas en la lectura de las continuas defensas alternativas locales, lo que aprovecharon los de Arturo Ruiz para igualar la contienda (49-49, m.25) con paso adelante del croata Luka Bozic, MVP hasta ahora del campeonato.

PUBLICIDAD

El estadounidense Kevin Punter sostuvo en sus peores momentos al Barça, que firmó un parcial de 2-10 para escaparse de nuevo en el electrónico (51-59, m.26), contestando el Covirán Granada con un 10-2 (63-63, m.29) para que todo se decidiera en los diez últimos minutos (68-68) tras un espectacular tercer cuarto (33-26).

En el acto final salió a relucir la mayor calidad del Barça, que se apoyó en una eficiente defensa zonal para ahogar el ataque local y poder anotar con facilidad (73-82, m.34 tras parcial de 0-7) con un estelar Darío Brizuela.

El Covirán Granada peleó el partido hasta el final y siempre tuvo opciones, aunque sumó una nueva derrota que supone firmar su descenso matemático.

- Ficha técnica:

98; Covirán Granada (16+19+33+30): Costa (7), Valtonen (13), Howard (4), Bozic (20), Babatunde (2) -cinco inicial- Rousselle (10), Pérez (26), Tomás (-), Alibegovic (11), Brimah (2), Fernández (3).

101; Barça (20+22+26+33): Marcos (16), Punter (19), Parra (9), Shengelia (10), Fall (2) -cinco inicial- Cale (10), Norris (3), Brizuela (9), Hernangómez (18), Núñez (5), González (-).

Árbitros: Jordi Aliaga, Javier Torres y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por faltas personales al local Brimah (m.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes ante 6.957 espectadores.EFE

jag/arh

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pasillo de honor al Barcelona en Vitoria tras ganar la Liga

Infobae

Jueves, 14 de mayo de 2026

Infobae

Maíllo aspira a doblar los escaños y ve a Moreno "nervioso" porque "sabe que va perdiendo"

Infobae

Casimiro: "Hemos jugado un gran baloncesto"

Infobae

Pere Milla: "Es un alivio, pero no hemos hecho nada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

Bubista, el seleccionador que llevó a Cabo Verde a su histórica clasificación para el Mundial 2026 y se inspira en Marcelo Bielsa

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”