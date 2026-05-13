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Pasillo de honor al Barcelona en Vitoria tras ganar la Liga

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Vitoria, 13 may (EFE).- El FC Barcelona fue recibido este miércoles en Vitoria por el Deportivo Alavés con el pasillo de honor que reconoce el título de liga logrado por el conjunto azulgrana la jornada pasada.

Los vitorianos saltaron al césped en primer lugar ataviados con las camisetas que conmemoran los 25 años de la final de la UEFA que disputaron ante el Liverpool.

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Los catalanes, que llegaron a la capital vasca tras celebrar el entorchado con su afición, suman 91 puntos en su casillero con tres jornadas por delante y buscan los 100 puntos. Para ello tendrían que ganar los tres encuentros restantes.

A nivel individual, Joan García pelea por obtener el trofeo Zamora, que le acreditaría como el portero menos goleado y Ferrán Torres busca el trofeo Zarra, que se entrega al jugador español más goleador del campeonato. EFE

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jd/jl

(foto)

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