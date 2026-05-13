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Maíllo aspira a doblar los escaños y ve a Moreno "nervioso" porque "sabe que va perdiendo"

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Sevilla, 13 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado este miércoles que no se conforma con aumentar el número de escaños sino que quiere "doblarlos" y ha dicho que ve al presidente y candidato del PP, Juanma Moreno, "nervioso" porque "sabe que va perdiendo".

Durante un acto electoral en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga) ante varios centenares de personas, Maíllo ha pedido la confianza de los ciudadanos y ha argumentado que Por Andalucía "la merece por ser gente seria".

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Acompañado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y en presencia de las hermanas de Manuel José García Caparrós, Maíllo ha asegurado que prevé "más agitación" en la recta final de la campaña electoral.

"Cada ataque a nosotros es un ataque a que las cuentas dan, los números dan", ha asegurado el candidato de Por Andalucía, que añadido: "Nos temen porque saben que nosotros sabemos gobernar y queremos gobernar, seríamos muy cómodos si nos quedáramos en la protesta".

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Ha defendido que Andalucía tiene la oportunidad de "construir un proceso político de esperanza a través de un gobierno progresista y de izquierda" que sirva además de "aviso" de que esta alternativa "va a ganar también en el resto del país".

Ante este "mensaje de esperanza", Moreno, del que ha opinado que "empezó sobrado hablando de juego limpio y de respeto", ha hecho todo lo contrario. "No me esperaba que jugara tan sucio, esto significa que está perdiendo las elecciones", ha sentenciado Maíllo.

"Está intentando sacar rédito de la tragedia", ha acusado al líder del PP, a quien ha pedido que "deje de crear odio y de utilizar Canal Sur como un cortijo saltándose todas las leyes electorales: si quieres que todo el mundo te escuche preséntate a Eurovisión", ha dicho en relación con la emisión del videoclip en el que el candidato popular interpreta el himno de campaña de su partido.

Ha añadido que Moreno ha pasado de "ser bienqueda y aparente" a "sacar su lado oscuro de Míster Hyde" y ha alertado de que "ahora hay muchos intereses en juego", por lo que ha apelado "a la calma, que no es la resignación ni la inmovilización".

"Si tanto nos atacan es porque Por Andalucía está subiendo y vamos a conseguir un gobierno que eche al PP y a las políticas de recortes", ha añadido el candidato de izquierdas, que ha recordado que se han unido "para ser relevantes, no para mirarnos el ombligo ni decir qué guapos somos".

Por su parte Bustinduy ha resaltado que Andalucía es "un pueblo valiente que ha conquistado cada uno de sus derechos" y ha augurado que "este domingo tiene que decir una vez más, como ha hecho tantas veces en historia, que no pasarán".

"Buscan la resignación porque un pueblo resignado es un pueblo que no se defiende, pero claro que merece la pena movilizarse y votar", ha dicho el ministro. EFE

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