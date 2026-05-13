Casimiro: "Hemos jugado un gran baloncesto"

Lugo, 13 may (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, destacó el juego coral que realizó su equipo ante el Hiopos Lleida, al que aplastó con una exhibición ofensiva y un notable ejercicio defensivo.

“Hemos jugado muy bien en ataque, salvo en los primeros cinco minutos del último cuarto. Pero destacaría la defensa porque, por momentos, hemos hecho una defensa extraordinaria para contener a un equipo que es muy vertical, que tiene muchos en la pintura y cobra muchas faltas. Nuestra defensa ha sido muy brillante y eso nos ha permitido correr, tener mucho ritmo. El equipo ha jugado un baloncesto muy bueno en cuanto a ritmo, confianza y alegría”, afirmó.

El Breogán alcanzó el intermedio con un récord de puntuación (63 puntos), otro motivo de alegría para el veterano técnico ciudadrealeño.

“Es una muestra de que hemos jugado un gran baloncesto, que hemos defendido muy bien y hemos podido marcar un ritmo altísimo. Cuando nosotros entramos en ese ritmo, es muy difícil pararnos”, incidió Casimiro, que agradeció los cánticos de los aficionados por su reciente renovación.

“Estoy muy mal acostumbrado. No solo en el Pazo me hacen sentirme querido, en cualquier rincón de Lugo también. Y eso es muy importante, fundamental, para un entrenador de mi experiencia. Esperemos que siga siendo así”, sentenció. EFE

