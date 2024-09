Izquierda andaluza pide la "reprobación" de Esperanza Aguirre en el Parlamento por "cachondearse del acento andaluz"

Los dirigentes de Adelante Andalucía, el PSOE-A y Izquierda Unida han reprochado al PP de Juanma Moreno que no afee una "mofa" al acento andaluz de su compañera de partido y expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que en declaraciones a los medios este lunes reprodujo unas palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tratando de imitar su acento. En concreto, el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, ha pedido la "reprobación" de la expresidenta madrileña en la cámara autonómica por "cachondearse del acento andaluz", y ha pedido al presidente de la Junta y al PP andaluz que salgan a "pintarle la cara a esa señora" y salir a "defender a los andaluces". En declaraciones a los medios de comunicación, García ha considerado "lamentables" las manifestaciones de una dirigente histórica del PP, "cachondeándose del acento andaluz", cuando de nuestra forma de hablar no se debería "cachondear nadie". Ha considerado que el Parlamento andaluz debería aprobar, con el apoyo de todos los grupos, la reprobación de Esperanza Aguirre para decir que, de "nuestra forma de hablar, no se cachondea nadie, sea del partido que sea". "Si esto lo hubiera hecho un político catalán en TV3, hoy tendríamos una convocatoria extraordinaria del señor Moreno Bonilla y activaría toda su maquinaria de propaganda", ha dicho, para añadir que "como lo ha hecho una dirigente madrileña del Partido Popular, aquí no van a decir absolutamente nada". REACCIONES DEL PSOE-A Y DE IU Las manifestaciones de Aguirre también ha provocado la reacción del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que ha indicado que Juanma Moreno "sabe bien" que el PP tiene "una larga tradición de faltas de respeto clasista a nuestro acento andaluz y, en general, a nuestra cultura e idiosincrasia". "Por desgracia, lo del insulto y la descalificación a quienes no piensan como ustedes lo hacen todos los días, pero esto lo hace aún más lamentable", ha dicho Juan Espadas en la red social X, donde acompaña este mensaje con el vídeo de las declaraciones de Esperanza Aguirre. Asimismo, el coordinador general de IU, Toni Valero, ha reprochado a Juanma Moreno, también a través de un mensaje en X, que no haya "salido a reprochar a su compañera de partido que se haya mofado del acento andaluz", demostrando que "sus golpes de pecho con la bandera andaluza son pura impostura".

