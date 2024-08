El PP afea a Sánchez que no haya "tocado" la financiación autonómica en seis años y ahora lo hace para "comprar" votos

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado que el PSOE no haya "tocado" el sistema de financiación autonómica en seis años, a pesar de que le daban "prioridad", pero sí lo haga ahora para "comprar los votos" de los independentistas para que los socialistas puedan gobernar en Cataluña y el presidente Pedro Sánchez siga en Moncloa. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha recordado que, a su llegada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "daba prioridad" a reformar el sistema de financiación autonómica, pero "apenas al mes ya dijo que no tocaba en ese momento". "Y no ha tocado en seis años y la única vez que tocamos el sistema de financiación es para comprar votos para que Sánchez e Illa sigan siendo presidentes", ha reprochado Bravo. A su vez, ha expresado que el cambio que supone la financiación singular para Cataluña "no tiene nada que ver" con el cupo de País Vasco y Navarra, que están en la Constitución. "La diferencia es que el sistema de Navarra y País Vasco está en la Constitución regulado y previsto, mientras que los independentistas y separatistas pretenden, para su propio interés, obtener un sistema de financiación a la carta para ellos, dejando fuera al resto de comunidades autónomas", ha concluido.

