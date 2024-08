Errejón dice que la reaparición y fuga de Puigdemont es una "jugada táctica" y centra sus críticas en el Supremo

El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha calificado como "jugada táctica partidista" el regreso a España y posterior huida del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, aunque considera que la orden de detención contra él es una "anomalía democrática" que se da "en un contexto de rebelión" de una parte de los jueces en España que están acometiendo "una insumisión" de la Ley de Amnistía. Se trata de la primera reacción de un dirigente de Sumar a los acontecimientos realizados este jueves con el regreso de Carles Puigdemont a España para dar un mitin en Barcelona y su posterior huida hacia su residencia en Waterloo (Bélgica) sin ser detenido. En una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, Errejón ha tachado de "jugada táctica" esta estrategia de Puigdemont con su regreso, que, a su juicio, no le ha salido "bien", aunque ha puesto el foco en la Justicia. Y es que, según ha dicho, estos acontecimientos se han dado "bajo un contexto de rebelión de una parte de los juzgados del Estado español que tiene una agenda política propia y que pasa por la insumisión de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso". "Una insumisión de los poderes reaccionarios del Estado contra la soberanía popular y por eso se ha montado todo un dispositivo para tratar de detener a un diputado electo que, según la Ley de Amnistía en vigor, no habría de ser juzgado diga lo que diga el Tribunal Supremo", ha apostillado Errejón. CONTRA LA OPERACIÓN JAULA Después de destacarn las "diferencias ideológicas" de Sumar con Junts y con Puigdemont, Errejón también ha salido a criticar la Operación 'Jaula' que montaron los Mossos d'Esquadra ante la fuga del expresidente catalán. Según ha dicho, este dispositivo se suele llevar a cabo en operaciones antiterroristas, por lo que ha denunciado una "anomalía democrática" que se realizara este tipo de operativo en la orden de detención de un diputado electo. Eso sí, cree que la estrategia de Puigdemont con su regreso y posterior huida es una "jugada muy impactante" que sale en los medios de comunicación pero que, sin embargo, "no alteran ni cambian la correlación de fuerzas". EL FIN DEL PROCÉS El portavoz de Sumar también se ha pronunciado sobre la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, asegurando que con su llegada a la Presidencia de la Generalitat sí que se "ha certificado el fin institucional del procés". Sin embargo, Errejón ha precisado que "eso no quiere decir ni mucho menos que se haya acabado el conflicto político entre el Estado español y Cataluña". "El procés yo creo que sí que se ha acabado, las dificultades del encaje político de la nación catalana en el Estado español no, eso no, eso todavía tenemos que generar las condiciones institucionales para que tenga una resolución democrática", ha sentenciado.

