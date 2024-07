Feijóo apela a la unión de los españoles contra el "blanqueamiento" de ETA como hace 27 años con Miguel Ángel Blanco

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves a la misma unión que visualizaron los españoles hace 27 años ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco para actuar contra el "blanqueamiento" de la banda terrorista ETA. Según ha recalcado, tienen el "deber moral de conservar la memoria" para que el "pasado" vivido con la banda terrorista "no caiga jamás en saco roto". Feijóo ha participado en el homenaje al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA hace 27 años, que ha celebrado la Fundación Miguel Ángel Blanco en Madrid y que ha comenzado por un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo. Este acto, en los Jardines de Miguel Ángel Blanco, ha contado también con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la hermana del concejal asesinado por ETA y senadora del PP, María del Mar Blanco. También estaba presente el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, entre otros. FEIJÓO PIDE CONSERVAR LA MEMORIA El líder del PP ha pedido conservar la memoria del dolor sufrido por la sociedad y mantener vivo "el legado" de todos aquellos que sacrificaron sus vidas por defender la libertad, la democracia y la conciencia de España. Ha subrayado que los españoles demostraron hace 27 años que "unidos" son "imbatibles" y ha añadido que es esa unión a la que él hoy apela "para que el pasado no caiga jamás en saco roto". "Es un deber moral también de todos repudiar a aquellos que no solo no han pedido perdón sino que todavía homenajean a los que asesinaron, a los que arrebataron las vidas, a los que arrebataron los derechos y las libertades de nuestros compatriotas", ha aseverado. El líder del PP ha subrayado que la historia de España se construye gracias a algunos mártires con nombre, como Miguel Ángel, pero también gracias a muchos héroes anónimos como cargos públicos de muchos partidos, funcionarios o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, ha elevado una vez más la voz para que la lección de ética que nos han dejado las víctimas no deje de sonar a pesar de los años. "Mientras quede memoria, no habrá estrategia de blanqueamiento que venza a la conciencia de los españoles", ha aseverado. Asimismo, ha recalcado que el PP está en el lado "bueno" de la historia, "al lado de la libertad, de la justicia y de la memoria y de las víctimas, que siempre han sido ejemplo de coraje y entereza para todos". Finalmente ha señalado que en su discurso de investidura en septiembre pasado ya dijo que jamás aceptará los votos de Bildu para ser presidente. "El terrorismo nos arrebató a muchos compañeros y compatriotas, pero mientras sigamos honrando su legado, nada habrá sido en balde", ha apostillado. AYUSO: "ETA SIGUE VIVA Y TIENE MÁS PELIGRO QUE NUNCA" Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado los pactos de Estella y del Tinell hasta llegar a "los pactos secretos de estos meses" del Gobierno de Pedro Sánchez "con los herederos de una banda terrorista" que "lleva a terroristas convictos en sus listas y que no renuncia a ninguno de sus fines" como "la ruptura de España" o "anexionarse a Navarra" y otras provincias españolas y francesas" y "la imposición de un régimen totalitario". "ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca", ha asegurado Ayuso para asegurar que hoy, "27 años después de lo que entonces defendía Miguel Ángel Blanco y otros héroes que dieron su vida por la libertad y por España", siguen como entonces: "Ni olvidamos ni permitiremos que otros cambien la historia". Por su parte, el alcalde de Madrid ha señalado que el espíritu de que llegó hace 27 años hasta el ultimo rincón de España surgió de manera "espontánea" y no deben "perderlo ni traicionarlo" aunque ahora "algunos" "se han bajado" del mismo. Además, ha pedido "defender la verdad" sobre lo que fue el terrorismo de ETA y "no caer en la batalla del relato". "Madrid no va a aceptar un relato edulcorado y no va a aceptar el blanqueo del terrorismo", ha garantizado el regidor. MARI MAR BLANCO RECUERDA LAS CARTAS RECIBIDAS HACE 27 AÑOS Mari Mar Blanco ha señalado que las consecuencias humanas de 60 años de "terror de ETA" llegan "hasta el día de hoy porque el terrorismo es todavía presente" para las víctimas de la banda. Dicho esto, ha señalado que estos días ha revisado las cartas que le enviaron hace 27 años muchos ciudadanos españoles cuando ocurrió el asesinato de su hermano. "Estas cartas y miles más que llegaron hace 27 años, hemos decidido cederlas al archivo de la Universidad de Navarra para su estudio. Son las pruebas de la conmoción que supuso el crimen que ETA cometió contra Miguel Ángel", ha dicho, para añadir que se trata de documentos "con un gran valor histórico que demuestran el camino de firmeza democrática que la sociedad exigió para acabar con la organización terrorista". Blanco ha dicho que "si Ermua fue la unidad por la memoria y la justicia", hoy "se ha normalizado la historia de ETA, por desconocimiento o por falta de interés, como si no hubiera sido para tanto, como si jamás hubiera existido". "Y lo más grave es que se hace con el beneplácito de los partidos que gobiernan nuestro país, España, o que apoyan al Gobierno de España", ha lamentado. Tras lamentar el "blanqueamiento por parte del Gobierno de España del entorno de ETA para mantenerse en el poder", se ha comprometido a "seguir trabajando por la memoria contra el olvido y la impunidad".

Compartir nota: Guardar Nuevo