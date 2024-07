Robles lamenta que el PP "ignora el papel de las Fuerzas Armadas" y plantea "cosas que van en contra de la normativa"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este viernes que el PP "demuestra una vez más, que ignora el papel de las Fuerzas Armadas" y plantea "cosas que van en contra de la normativa", al tiempo que ha asegurado que, "cuando haya un solo inmigrante en situación de riesgo, le va a ayudar". Así lo ha indicado en Jaén a preguntas de los periodistas con respecto al planteamiento de los 'populares' de desplegarlas para impedir la llegada de cayucos a España y ante quienes señalan que las Fuerzas Armadas se usó en otras situaciones, como en la valla de Melilla. "Cuando intervinieron en Melilla fue por razones exclusivamente humanitarias. Nuestras Fuerzas Armadas, ya lo dije ayer, están en labores humanitarias, en Melilla, o cuando haya náufragos de cayucos. Y siempre van a seguir actuando en labores humanitarias", ha dicho. Robles ha apuntado que "lo que no plantea el Partido Popular son labores humanitarias", sino "cosas que van en contra de la normativa". En primer lugar, según ha añadido, "porque inicialmente pretendían que las Fuerzas Armadas fueran a terrenos territoriales de otros países" y, luego, "una labor de disuasión a la inmigración". En este sentido, ha subrayado que "la labor de las Fuerzas Armadas no es de disuasión a los seres humanos, es de disuasión a los que ejercitan la guerra", de ahí que haya pedido "que no mezclen cosas" y "respeto a las Fuerzas Armadas". "Lo que se hizo en Melilla, lo que hacen cada día las Fuerzas Armadas es ayudar cuando hay una situación de riesgo y emergencia, labores humanitarias. Desgraciadamente, lo que el PP quería ayer era una supuesta disuasión de enfrentamiento contra seres humanos. La disuasión se hace frente a países extranjeros que quieren atacar a España, como hacemos en el ámbito de la OTAN. Nunca contra seres humanos", ha asegurado. Finalmente, la ministra ha querido dejar "muy claro" que "las Fuerzas Armadas españolas, como en su momento dijo el Jemad --jefe de Estado Mayor de la Defensa--, cuando haya un solo inmigrante en situación de riesgo, le va a ayudar".

Compartir nota: Guardar Nuevo