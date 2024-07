El Gobierno insiste, ante la declaración de Begoña Gómez, que la denuncia es "falsa" y lamenta que llegara "tan lejos"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo afronta con "tranquilidad" la declaración en el juzgado de la mujer del presidente, Begoña Gómez, que se lleva a cabo este viernes, insiste en que se trata de una denuncia "falsa" y reprocha que haya llegado "tan lejos". A la entrada de un desayuno informativo, ha reprochado además que, poco antes de la hora de la citación, que estaba fijada para las 10 horas de este viernes, no supiera de que se le acusa. "Hoy va a declarar una mujer que en estos momentos y todavía en estas fechas no sabe de qué se le acusa. Y lo único que hoy conocemos es una denuncia falsa propuesta por Hazte Oír y por Manos Limpias", ha señalado Alegría, que las considera las dos organizaciones "más ultras y oscuras" que existe en este momento, según ha lanzado. "Lo que les puedo trasladar es la máxima tranquilidad porque sabemos eso, que hay una denuncia falsa y que no hay nada, absolutamente nada. Y de hecho así lo demostró también un informe sólido por parte de la Guardia Civil que desmontaba uno por uno sus argumentos falsos de la denuncia de Hazte Oír y Manos Limpias", ha señalado. Alegría ha evitado concretar al ser interrogada sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se planteó acompañar a su esposa a declarar en el juzgado, que la investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Finalmente, respecto a si se trata de una instrucción política en lugar de una instrucción judicial, vuelve a remitirse al informe de la Guardia Civil, que a su juicio desmonta los argumentos de las organizaciones denunciantes. "Toda la tranquilidad y la seguridad de que es una denuncia falsa y que desde luego no hay absolutamente nada", ha reiterado.

Compartir nota: Guardar Nuevo