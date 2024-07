La Fiscalía recurrirá mañana la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación a Puigdemont

La Fiscalía recurrirá mañana la decisión del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, de no amnistiar la malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont y de mantenerle la orden nacional de detención que mantiene vigente. Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público presentará su escrito mañana, cuando vence el plazo para recurrir el auto que dictó Llarena el pasado lunes. El instructor, en contra del criterio que defendió la Fiscalía, aseguró que no era posible aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye a Puigdemont porque, a su juicio, sí tuvo un enriquecimiento personal y afectó a los intereses financieros de la Unióen Europea (UE). El Ministerio Público había pedido al juez que aplicara la amnistía a la malversación y a la desobediencia al entender que no hacerlo "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma aprobada por las Cortes Generales. La Fiscalía, además, había abogado por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont y el resto de exconsejeros huidos y procesados en rebeldía.

