Armengol achaca el crecimiento de los partidos extremistas a la desafección y el "ruido" de la política actual

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha advertido este miércoles que el crecimiento de las formaciones políticas con ideologías "extremas" a nivel internacional se alimenta de la desafección de la ciudadanía con la política y al "ruido" imperante entre partidos. En la inauguración del curso de verano 'La democracia hoy' organizado en el Congreso por la Asociación de exdiputados y exsenadores, Armengol ha señalado que actualmente existe "una parte" de la ciudadanía que no ve una relación "directa" entre su vida y las decisiones políticas y por lo tanto, "no perciben que la política afecte en su día a día" o que sea "útil". Una situación que la dirigente socialista ha achacado a dos razones, la primera de ellas la "desafección" de la sociedad respecto a la política, ya que la ciudadanía no se sienta interpelada por los dirigentes, y en segundo lugar el "ruido" entre políticos. "La ciudadanía entiende el ruido como un estímulo para votar a formaciones más extremas, que realmente no plantean soluciones", ha señalado. LOS ACUERDOS NO PUEDEN SER HECHOS AISLADOS En ese sentido, la presidenta del Congreso ha advertido que los responsables de esta situación han sido "toda" la clase política. "Se debe contribuir a generar un marco de entendimiento", ha insistido. Por ello ve el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como algo "muy destacable", ya que considera que pese al clima "desfavorable" tras cinco años de bloqueo, "no es un pacto cualquiera". Al igual que a su juicio tampoco lo fue el acuerdo alcanzado también entre estas dos formaciones para reformar el artículo 49 de la Constitución. "Pueden verse como dos hechos aislados o como la evidencia de que la vía del diálogo es posible si entre todos se empuja hacia ella", ha celebrado la socialista.

