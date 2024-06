Mazón responde a Morant que "banalizar" con el agua "es un grave insulto a las necesidades" de la Albufera

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reprochado las declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, sobre el caudal ecológico de la Albufera porque, a su juicio, "banalizar los asuntos de agua o decir que estamos en época electoral es un grave insulto a las necesidades de agua que tiene". El 'president', a preguntas de los medios de comunicación durante un acto en el Tribunal de las Aguas, ha respondido a la también secretaria general del PSPV, después de que ella le haya acusado de "mentir" respecto a l'Albufera de València: "Mentir para ganar elecciones está feo, y es lo que hacen aquellos que no tienen argumentos para decir la verdad y para defender sus ideas", ha aseverado Morant. A este respecto, Mazón ha remarcado que "para hablar de agua hay que hablar con rigor" y que se trata de "un asunto muy serio". El 'president' ha expuesto que el Consell ha interpuesto un requerimiento oficial al Gobierno de España, previo a un contencioso administrativo, porque el Ejecutivo central "ha incumplido". "Tenemos la documentación, la tenemos acreditada", ha insistido, antes de recordar que además el pleno del Consell aprobó este miércoles una declaración institucional en este sentido. Mazón ha subrayado que el Consell está "demostrando con rigor" que se están produciendo "recortes al trasvase Tajo-Segura" y ha criticado que "el partido al que pertenece la señora Morant no ha hecho nada por depurar y reutilizar nuestras aguas, que es lo más importante que había que poner en marcha". El 'president' ha aseverado que el PSOE "no ha hecho nada por defender nuestros acuíferos y el rigor". "Y esto va de rigor, no de acusar a nadie de mentir o no mentir. Que nos digan la compuerta por la que ha entrado el agua en la Albufera, que nos digan cuándo ha sido, cuál ha sido la manivela que han abierto, que nos digan quién es el técnico que ha abierto esa manivela, que nos digan cómo lo ha acreditado; entonces veremos, como lo vamos a ver porque hemos ido a los tribunales porque no nos han dejado más opción", ha agregado. Así, Carlos Mazón ha dicho "basta ya de bromas con el agua, basta ya de reírse de la Albufera y basta ya de hacer política de bajos vuelos". "El agua no es una broma, ya está bien de que el PSOE se tome lo del agua como una broma, porque acaba siendo un insulto", ha zanjado.

