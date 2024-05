García Castellón ve necesario evitar "influencias nefastas" si fiscales asumen la instrucción de las causas penales

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha avisado de que si se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que las investigaciones penales queden en manos de los fiscales será necesario que los miembros del Ministerio Público tengan "un estatuto que impida la arbitrariedad" y la "influencia nefasta de los distintos poderes". Así se ha pronunciado en el acto celebrado este lunes para celebrar el 450 aniversario del Ilustre Colegio de Producradores de Madrid, en el que se han entregado los Premios Procura 2024 que concede el Consejo General de Procuradores de España. García Castellón, en concreto, ha sido galardonado con la 'Balanza de Oro de la Justicia' en reconocimiento "de su dilatada labor y su constante contribución a la defensa del Estado de Derecho y la Constitución como marco fundamental de los derechos y libertades de los ciudadanos". Ha recibido el premio de la mano del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. El magistrado, a cargo de procedimientos como el 'caso Villarejo', 'Púnica', 'Lezo' y 'Tsunami Democràtic', ha aprovechado su discurso de agradecimiento para hacer referencia a una eventual reforma que quite a los jueces la instrucción de las investigaciones penales para dejarlas en manos de los fiscales. "Con este humo que señala fuego, yo pondría mis avisos para que, si se hace que pase del juez de instrucción al fiscal --que tan magníficos profesionales tiene--, estos tengan un estatuto que impida la arbitrariedad, que impida que haya una influencia nefasta de los distintos poderes", ha dicho. Así las cosas, ha advertido de que si la reforma es "mala" y se lleva a cabo con "intereses inmediatos", "los que vengan después van a poder utilizar unas armas que en sí son nefastas". AFEA ATAQUES A JUECES En el marco de su discurso, el magistrado también ha denunciado los "ataques" que han recibido los jueces en los últimos meses y la falta de actuación de las "instituciones". Que dichos ataques queden impunes tiene consecuencias, ha asegurado, que "no son solo para el juez". "El mensaje que se lanza a la sociedad es terrible", ha dicho para luego lamentar que la Justicia esté "desprestigiada". "Si algún compañero es atacado de una forma voraz y no encuentra respuesta por parte de quien debe proteger esa independencia las consecuencias son terribles", ha añadido. Sobre este extremo, además, ha recalcado que "un Estado democrático fuerte debe procurar que las generaciones que vienen no reciban ese mensaje tan negativo". El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que lleva 46 años en la judicatura y 30 en la Audiencia Nacional, ha dedicado el reconocimiento a Ramón Rodríguez Arribas, quien murió en octubre pasado. "Tengo un recuerdo de él imborrable", ha dicho, al tiempo que ha recordado que fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entidad a la que ha agradecido su labor. Con todo, ha señalado que le parece "un mal augurio", "en el marco de una democracia cuasi perfecta", recibir un premio por hacer su trabajo. "Ningún futuro está escrito. Todo depende de lo que hagamos nosotros. He empezado diciendo que tenemos una democracia muy saludable, pero lanzo una advertencia solo: cuidado", ha apuntado. PREMIO AL PADRE ÁNGEL Por su parte, los Premios Procura en su versión 'Convivencia y Tolerancia' han sido entregados a la Asociación Mensajeros de la Paz, y su fundador, el Padre Ángel, "en reconocimiento a su incansable y constante labor en aras de conseguir la promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos de la sociedad". El mismo galardón ha sido otorgado a la Policía Nacional, que este año celebra su 200 aniversario. El encuentro, en el que se han entregado también diplomas e insignias a los colegiados con 25 y 50 años de ejercicio, ha contado con un vídeo-mensaje del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha destacado la intención de su departamento de seguir trabajando en "fortalecer" el servicio público de Justicia y en acercarla a los ciudadanos. También han enviado palabras su antecesores, la exministra Pilar Llop y el exministro Rafael Catalá; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes han elogiado el trabajo de los procuradores. Por su parte, el presidente interino del CGPJ ha aprovechado su mensaje para recalcar que la profesión de la procura es "insustituible", al tiempo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha destacado que se trata de "una profesión sin la cual es imposible entender el concepto mismo de la Justicia".