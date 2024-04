Sira Rego pide una reunión in extremis al resto de candidatos a liderar IU para intentar una lista unitaria

La ministra de Juventud e Infancia y aspirante a liderar IU, Sirga Rego, ha lanzado una convocatoria publica al resto de candidatos que quieren presentarse también en la próxima asamblea federal a una reunión este lunes por la tarde para intentar lograr un acuerdo para una lista unitaria. Así lo ha trasladado en una carta pública a la militancia de IU y en la que apela a los otros aspirantes a un último intento para consensuar entre los distintos sectores de IU un equipo unitario para renovar la dirección. Hasta la fecha, aparte de Rego han mostrado su intención de relevar a Alberto Garzón al frente de IU el exlíder de la federación andaluza, Antonio Maíllo, el coordinador autonómico de Madrid, Álvaro Aguilera, y el representante del sector crítico a la actual dirección José Antonio García Rubio. Precisamente este lunes termina el plazo para formalizar candidaturas con el requisito de obtener un 2% de avales de la militancia. Así, este movimiento intenta que el proceso congresual de IU no derive en una asamblea de confrontación entre candidaturas. Maíllo, que cuenta con apoyo mayoritario de la formación en Andalucía y el PCE, manifestó esta semana que tenía decidido ser candidato y que solo daría un paso atrás si Rego hacia lo mismo. Mientras, García Rubio y Aguilera insistían también en sus planes de optar a liderar IU. "Nuestra fortaleza siempre ha consistido en la capacidad de unirnos en momentos críticos", enfatiza la ministra en su misiva, para destacar que el espíritu de esta asamblea debe ser el consenso, máxime coincidiendo con el 38 aniversario de IU. También asegura que los procesos de confluencia y confirmación de frentes amplios en la izquierda son necesarios, en clara referencia a Sumar, pero reivindica su capacidad para que IU cuente con la "fuerza y autonomía" necesarias para tener una posición de liderazgo en su creación, respetando la pluralidad de la "gran familia" que es la izquierda alternativa. Precisamente la negociación para la candidatura a las elecciones europeas generó tensión entre Sumar y IU, que aceptó el cuarto puesto de la lista pese a no estar conforme. No obstante, la Coordinadora Federal decidió suspender la presencia de IU en la dirección de Sumar hasta mantener un debate profundo en el marco de su asamblea de mayo sobre la relación con el proyecto liderado por Yolanda Díaz. Además, ha defendido que todos los aspirantes comparten un proyecto político que es "más grande" que cualquier candidato a título individual y que "cualquier conflicto interno transitorio". "Valorando profundamente las diversas candidaturas que representan nuestra rica diversidad, extiendo una mano abierta a cada una de ellas, no sólo en señal de respeto, sino también con esperanza de colaboración", destaca Rego. Por tanto, convoca a los candidatos a un encuentro el lunes a partir de las 16.30 horas, con la intención de que sea un acto de "concordia" para intentar acordar una lista de unidad a la próxima dirección de IU. "Juntos podemos ser el faro que guíe a nuestro espacio político" concluye Rego.