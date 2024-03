El PP denosta la alianza europea del BNG, al que ven "más cerca del terrorismo que de los gallegos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado la alianza europea del BNG, que concurrirá en "coalición técnica" con Bildu, ERC y Ara Més en las elecciones europeas --que son de circunscripción única estatal--. En esta misma línea, en la que el también líder del PPdeG ha advertido de que es el BNG "de siempre", la secretaria general del partido en Galicia ha visto a los nacionalistas "más cerca del terrorismo y del independentismo" que de la defensa de los interes de los gallegos. "Coalición técnica le llaman ellos, pero es lo de siempre, es lo que querían ocultar en campaña. No les interesa hablar de este tema y cada vez que se lo recordábamos nosotros, cambiaban de tema. Está claro que era por algo, porque tiene un rechazo muy amplio en Galicia pero al final lo van a hacer", ha manifestado Alfonso Rueda, a preguntas de los medios, en Vilanova de Arousa. El dirigente gallego en funciones ha apuntado que se trata "del BNG de siempre, con los aliados de siempre" y ha atribuido a que ahora pasó la campaña y "no tienen que disimularlo" el hecho de que este jueves firmen el acuerdo de coalición. "Son colaboradores directos", ha señalado. LO INTENTARON ESCONDER EN LA CAMPAÑA También se ha pronunciado la 'popular' Paula Prado que, en un audio remitido a los medios, ha incidido en que se trata "del BNG de siempre, que se quitó la piel de cordero", pero que es "el mismo lobo" y que van a empezar la legislatura "como esa cara de radicalismo que siempre tuvieron". "Hoy conocimos que van en la misma papeleta que Bildu y ERC en las europeas --ha apuntado Paula Prado--. El BNG está más cerca del terrorismo e independentismo que de los intereses de los gallegos", ha concluido, antes de arremeter con que "no les llegaba con ir a manifestaciones en las que se pedía la liberación de presos de ETA, no les llegaba con tener a sueldo a un asesor condenado por terrorismo como Pernando Barrera, sino que ahora lo explicitan acudiendo con la misma papeleta que Bildu y ERC". Paula Prado ha apuntado que "la falsa moderación no tiene cabida en el BNG" y que aunque lo "intentaron esconder en campaña electoral, cuando intentaron esconder su programa con la imposición del monolingüismo, echar a al Guardia Civil o la supresión de las provincias", ahora se constata que el BNG es "la sucursal gallega de Bildu y ERC". LOS GALLEGOS LO SABEN Y LES MANDAN A LA OPOSICIÓN Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a través de su perfil en la red social X. "El BNG intentó vender falsa moderación en la campaña de las elecciones gallegas y se indignaba cuando le recordaban su radicalidad", afeaba. Aunque, según Tellado los gallegos "les conocen bien" y por ende, saben que cuando se quitan "el disfraz electoral" son "los socios de cabecera de Bildu y ERC". "Por eso, el pasado 18 de febrero les enviaron de nuevo a la oposición", remarca Tellado en la publicación.