La principal asociación judicial dice que tras el señalamiento a jueces "pronto" llegará "la estrella de brazalete"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha lamentado que este martes la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señalara con nombres y apellidos a varios magistrados y ha apuntado que lo siguiente será colocar a los magistrados "la estrella de brazalete", en alusión al que colocaban los nazis a los judios. "Señalando con nombres y apellidos. Pronto nos pondrán la estrella de brazalete. Qué peligrosa es la deriva que llevamos", ha señalado Del Barco en su perfil de 'X', antigua Twitter, reaccionando a una noticia que se hacía eco de las declaraciones de Nogueras en su intervención en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha calificado de "sumamente grave" las palabras de Nogueras y ha afeado a la presidenta de la cámara, Francina Armengol, que no quitara del diario de sesiones esas referencias. En conversación con Europa Press, Oliva ha recriminado a la diputada este "señalamiento público de jueces por diputados" y ha recordado a la formación catalana que España es un Estado de Derecho y por tanto "si tiene dudas de la licitud de los comportamientos de los jueces, hay procedimientos reglados disciplinarios y penales para que haya un escrutinio sobre la labor". Para la AJFV el señalamiento público de magistrados "no solo debilita al Poder Judicial sino también al país". Y ha explicado que la reacción del presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, de suspender la reunión con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es "lógica" porque se ha atacado "directamente con nombres y apellidos a magistrados del Supremo". Oliva ha explicado que los miembros del Gobierno que asistían a la sesión de ayer "podrían haber utilizado el turno de palabra para defender a otro poder del Estado y callaron". "A la presidenta se le pidió quitar del orden del día --las referencias-- y no quiso, exigimos respeto al Poder Judicial", ha añadido.