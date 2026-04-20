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Gilgeous-Alexander, Jokic y Wembanyama, finalistas al MVP de la NBA

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Washington, 19 abr (EFE).- El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el serbio Nikola Jokic y el francés Victor Wembanyama son los tres finalistas al MVP de la temporada regular 2025-26, según anunció este domingo la NBA.

Gilgeous-Alexander, MVP en la 2024-25, ha liderado a los Oklahoma City Thunder al mejor balance de la NBA (64-18) con un promedio de 31,1 puntos por partido y un 55,3 % de acierto.

Jokic (Denver Nuggets), que ha sido tres veces MVP, ha promediado un triple-doble con 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, mientras que Wembanyama (San Antonio Spurs) lidera la liga en tapones con 3,1 por partido, además de 25 puntos y 11,5 rebotes.

Queda fuera de la pugna por el MVP el esloveno Luka Doncic, máximo anotador de la temporada.

Además del MVP, la NBA también anunció los finalistas del resto de sus premios, como el de 'Rookie' del Año, que se disputarán Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y V.J. Edgecombe (Philadelphia 76ers).

Wembanyama también pugnará al Defensa del Año, junto a Chet Holmgren (Thunder) y Ausar Thompson (Detroit Pistons).

Los finalistas al jugador 'Clutch', que distingue al mejor en los finales apretados, son el propio Gilgeous-Alexander, Jamal Murray (Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves).

El mejor Sexto Hombre saldrá de la selección entre el mexicano Jaime Jáquez Jr. (Miami Heat), Keldon Johnson (Spurs) y Tim Hardaway Jr. (Nuggets).

Jalen Duren (Pistons), Deni Avdija (Portland Trail Blazers) y Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks) se disputarán el premio al Jugador Más Mejorado.

Finalmente, los nominados a mejor Entrenador del Año son Joe Mazzula (Boston Celtics), Mitch Johnson (Spurs) y J.B. Bickerstaff (Pistons). EFE

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