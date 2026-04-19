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119-84. Los Thunder no dan opciones a los Suns y empiezan arrasando en los 'playoffs'

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Miami (EE.UU.), 19 abr (EFE).- Los Oklahoma City Thunder comenzaron los 'playoffs' de la NBA arrollando este domingo a los Phoenix Suns en el primer partido de primera ronda, que se saldó con un contundente 119-84.

Era, a priori, la eliminatoria más desigualada de la postemporada, y los vigentes campeones no tardaron en demostrarlo. Los Thunder ya ganaban 24-14 a los siete minutos, y elevaron esa diferencia por encima de los veinte puntos al término de la primera parte (65-44).

Los Suns, que venían de imponerse el viernes a los Golden State Warriors para sellar el pase a los 'playoffs', vivieron una realidad muy distinta este domingo, asfixiados por la defensa de los campeones.

La distancia en el marcador siguió aumentando en el tercer parcial, lo que permitió que ambos equipos sentasen a sus titulares los últimos doce minutos, viendo imposible que los de Arizona remontasen una desventaja que ya era de más de 30 puntos.

Todos los apartados estadísticos evidenciaron la paliza de los Thunder: especialmente los puntos en la pintura (52-24), los puntos tras pérdida de balón (34-2) y el porcentaje de tiro (45 %-35 %).

La serie de temporada regular entre ambos equipos se había saldado con un 3-2 para los Thunder, pero dos de las victorias de Oklahoma con contundentes palizas por 49 y 27 puntos. Los Suns ganaron el último enfrentamiento, el pasado 12 de abril, cuando su rival ya no se jugaba nada y se reservó a sus habituales.

Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18. La mayoría de sus puntos llegaron desde la línea de personal, desde donde firmó un 15 de 17.

Jalen Williams, 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, y Chet Holmgren, con 16 puntos y 7 rebotes, fueron los otros jugadores destacados de los Thunder.

En los Suns, solo su 'Big Three' superó los dobles dígitos en anotación, aunque a base de malos porcentajes. Devin Booker firmó 23 puntos, Dillon Brooks acabó con 18 y Jalen Green con 17.

Ambos equipos volverán a verse las caras en el Paycom Center de Oklahoma City el miércoles para el segundo partido de la serie. EFE

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