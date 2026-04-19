La policía detiene a cinco ultras por disturbios en los alrededores del estadio de fútbol de UD Almería antes del partido contra el Málaga CF

Agentes de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. / Imagen de archivo - Europa Press

Cinco personas relacionadas con los incidentes violentos ocurridos en los alrededores del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en Almería, han sido detenidas esta tarde. A las 21 horas, empezaba el partido de la segunda división entre el UD Almería y el Málaga CF. Momentos previos, según ha confirmado la Policía Nacional a la Agencia EFE, cuatro ultras de la afición del equipo malagueño y un quinto del grupo más radical del almeriense han sido arrestados e identificados.

La fase de mayor tensión se ha producido en la rotonda del Fondo Sur, coincidiendo con la llegada de los autobuses de los equipos, según las informaciones de medios locales citadas por la agencia de comunicación. Grabaciones obtenidas en la zona muestran cómo agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), equipados con material antidisturbios, redujeron e inmovilizaron en el suelo a un joven que presentaba una fuerte resistencia mientras debían contener a una multitud hostil.

El partido había sido clasificado como de alto riesgo, motivo por el cual el dispositivo de seguridad se reforzó con la UIP y medios aéreos. Fuentes de la Comisaría de Almería indicaron a EFE que la policía había monitorizado previamente a las personas más conflictivas de ambas aficiones, lo que permitió identificar y detener rápidamente a los responsables.

Durante la intervención, los agentes establecieron un perímetro de seguridad usando defensas reglamentarias para repeler a los seguidores más agresivos, que coreaban “¡fuera, fuera!” y lanzaban objetos como botellas de cristal, envases de plástico y piedras. Según recogieron medios locales, las bengalas y el humo de material pirotécnico complicaron la visibilidad en el área.

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Como consecuencia de estos disturbios, docenas de personas abandonaron la zona corriendo ante el estallido de los enfrentamientos, confirmaron fuentes policiales a la agencia de comunicación. Uno de los detenidos, vinculado a la UD Almería, perdió el conocimiento y fue evacuado en ambulancia a un hospital. Está previsto que a lo largo de este lunes se tramiten las diligencias judiciales para los cinco arrestados, quienes pasarán ante la autoridad competente, informó la Comisaría de Almería a EFE.

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