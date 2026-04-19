Espana agencias

2-0. Gabri Veiga encabeza la victoria del líder Oporto frente al Tondela

Guardar

Lisboa, 19 abr (EFE).- El español Gabri Veiga encabezó este domingo la victoria por 2-0 del Oporto frente al Tondela que refuerza el liderato de los 'dragones' en la trigésima jornada de la Liga de Portugal.

Tras una primera parte sin goles en el Estádio do Dragão, el mediocentro español y exjugador del Celta marcó en el minuto 48 tras un pase del turco Deniz Gül.

Después fue el turno del danés Victor Froholdt, que anotó en el 65 el 2-0 tras superar a la defensa del rival.

Con este resultado, el Oporto se mantiene en la primera posición de la tabla con 79 puntos, seguido por el Benfica con 72 y el Sporting, con un partido menos, con 71.

Esta distribución se produce tras la victoria de las 'águilas' (1-2) este domingo frente a los 'leones' en un encuentro en el Estadio José Alvalade en el que anotaron Rafa Silva y Schjelderup para el Benfica y Morita para el Sporting.

El Tondela, penúltimo, acumula 21 puntos.

Por otro lado, el Braga empató 2-2 con el Famalicão guardando la cuarta posición con 52 puntos. EFE

Últimas Noticias

119-84. Los Thunder no dan opciones a los Suns y empiezan arrasando en los 'playoffs'

Infobae

Hoy será noticia. Lunes, 20 de abril

Infobae

Reabierta al tráfico la N-122 en Zamora pero sigue cortada la autovía A-66 hacia Asturias

Infobae

3-2. El Almería reacciona en el descuento y gana con épica a un gran Málaga

Infobae

El Racing da un nuevo paso hacia el ascenso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad