Hoy será noticia. Lunes, 20 de abril

LEY SANIDAD

Pedro Sánchez clausura el acto del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este lunes el acto institucional con el que se conmemora el 40 aniversario de la aprobación de la normativa que dio lugar al sistema sanitario público, equitativo y universal, la Ley General de Sanidad, impulsada por el exministro socialista Ernest Lluch.

Al acto, que empezará a las 12:30 y será cerrado por el jefe del Ejecutivo, asistirán los ministros de Sanidad, Mónica García; Hacienda, Arcadi España; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego. En él se conmemorarán los 40 años de la ley que consagró el derecho universal a la sanidad y que vio la luz el 25 de abril de 1986, así como a su impulsor, el exministro Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Empieza el plazo para pedir la regularización en persona, solo con cita previa

Madrid (EFE).- Este lunes empieza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que previamente hayan solicitado cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para iniciar los trámites.

El proceso comenzó el pasado jueves, 16 de abril, pero solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de hoy.

APAGÓN ELÉCTRICO

Iberdrola, Endesa y Naturgy inauguran este lunes la comisión del Congreso sobre el apagón

Madrid (EFE).- La comisión de investigación del Congreso sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 inaugurará este lunes el turno de comparecencias con los consejeros delegados de Iberdrola España y Endesa, Mario Ruiz-Tagle y José Bogas, respectivamente, que ya dieron su versión de los hechos en el Senado.

La novedad respecto a la comisión de la Cámara Alta, que esta misma semana ha presentado sus conclusiones, estará en el testimonio del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, del que se espera que aporte la visión de los ciclos combinados de gas sobre el incidente y el funcionamiento del sistema eléctrico.

UE ESPAÑA

El comisario europeo viaja a España para tratar sobre energía y vivienda

Bruselas (EFE).- El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, viajará a España para abordar con el Gobierno y autoridades locales la seguridad energética y la crisis de la vivienda, en un momento en que la Comisión Europea prepara medidas para hacer frente a "los efectos negativos de los alquileres de corta duración".

El socialdemócrata danés iniciará el desplazamiento en Barcelona el lunes, en lo que supone la tercera etapa de la gira europea del comisario sobre vivienda asequible, después de Austria y Portugal, señaló la Comisión Europea en un comunicado. Allí se reunirá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para debatir sobre políticas de vivienda. Al término de la cita, Jørgensen y Collboni ofrecerán una comparecencia conjunta ante la prensa.

JUICIO KITCHEN

Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declaran como perjudicados por la operación Kitchen

Madrid (EFE).- Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias declaran este lunes en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional como perjudicados por esta supuesta trama parapolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.

El matrimonio ejerce la acusación particular en esta causa y solicita 41 años de cárcel para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez. Junto a ellos se sientan en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el que fuera su chófer Sergio Ríos, al que la trama captó de confidente. Para él la familia Bárcenas pide 33 años de cárcel con la agravante de abuso de confianza.

PAPA ESPAÑA

Los obispos celebran su última Plenaria antes de la próxima visita del papa a España

Madrid (EFE).- Los obispos españoles celebran a partir de este lunes la 129º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la última que tendrá lugar antes de que León XIV visite España del 6 al 12 de junio en la que será la primera estancia de un papa en territorio español en quince años tras el viaje de Benedicto XVI en 2011.

El presidente de los obispos españoles, el cardenal Luis Argüello, será el encargado de pronunciar el discurso inaugural de la Plenaria este lunes, en la que también intervendrá el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.

VIOLENCIA MACHISTA

Le piden 15 años por estrangular a su mujer y enterrarla bajo hormigón en Málaga

Málaga (EFE).- La Fiscalía de Málaga pide una condena de quince años de prisión a un hombre por estrangular y enterrar bajo hormigón en un polígono de Málaga a su mujer, Débora M.D., con la que tenía dos hijas en común de 5 y 17 años, en marzo de 2022.

El juicio popular está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga, según han informado a EFE fuentes judiciales. La víctima, de 39 años, estuvo desaparecida seis meses, ya que el marido hizo creer a la familia y allegados que su mujer se había marchado voluntariamente e incluso tras acabar con su vida, solicitó asesoramiento de su abogado para denunciar a la madre de las niñas por abandono familiar.

TIEMPO CALOR

España vivirá esta semana días de calor récord debido a masas de aire inusualmente cálidas

Madrid (EFE).- España afrontará esta semana un calor inusual debido a la presencia de masas de aire "extraordinariamente cálidas" con temperaturas más propias del verano que de abril, que podrían llevar los termómetros a valores récord para estas fechas: se prevén más de 30 grados en numerosas ciudades, incluida Bilbao y hasta 35 grados en Zaragoza y Sevilla.

En los próximos días podrán alcanzarse valores superiores a los más máximos registrados en estas fechas, en el período 1991-2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X. En 2023 hubo otro episodio con calor de verano en el mes de abril, recuerda la autoridad meteorológica.

EFE

fp