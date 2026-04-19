Reabierta al tráfico la N-122 en Zamora pero sigue cortada la autovía A-66 hacia Asturias

Zamora, 19 abr (EFE).- La carretera nacional N-122 se ha reabierto al tráfico a la altura del kilómetro 454, en el término municipal de Zamora, al concluir los trabajos de retirada del pretil de hormigón y la barandilla que cayó a esa vía desde la Autovía de la Plata (A-66), que pasa por encima, y que sigue cortada a la altura del kilómetro 277 en sentido Asturias.

La reapertura de la carretera N-122 se ha producido tras más de cinco horas de trabajos, después de que sobre las dos de la tarde se produjera el desprendimiento de la estructura y su caída desde una altura de unos tres metros, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La caída del pretil se ha producido por causas aún no determinadas, ya que inicialmente se barajó la posibilidad de que un vehículo que circulara por la A-66, probablemente un camión, hubiera golpeado la estructura de hormigón y por eso hubiera caído, pero tras analizar la zona no se observó ningún signo de un accidente previo.

La estructura cayó en un momento en el que no circulaba ningún vehículo por la N-122, por lo que el desprendimiento del pretil no ha dejado heridos ni vehículos afectados.

El paso superior de la A-66 sobre la N-122 permanece cortado al tráfico en sentido Asturias y los vehículos son desviados por una vía lateral en ese punto de la autovía. EFE

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