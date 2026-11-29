La política exterior puede convertirse en uno de los primeros problemas de un nuevo gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pedro Sánchez desafió a Donald Trump por el gasto militar, reconoció al Estado palestino y estrechó las relaciones con China. También modificó la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental para acercarse a Marruecos. Y mientras mantenía sus enfrentamientos con Javier Milei, defendía un acuerdo comercial con Mercosur que enfrenta al PP con Vox.

Las elecciones de este 29 de noviembre abren la posibilidad de un cambio de gobierno. Alberto Núñez Feijóo promete recomponer las relaciones con algunos de los países cuyos dirigentes se enfrentaron a Sánchez, pero comparte buena parte de su política hacia Ucrania y los intereses económicos que sostienen los vínculos con China.

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La relación con Santiago Abascal será uno de los primeros dilemas de Feijóo. El apoyo de Vox parece decisivo para que el líder del PP llegue a La Moncloa, pero el partido de Abascal mantiene posiciones más duras sobre Marruecos, Palestina y Mercosur.

Cierto es que Sánchez también podría continuar en La Moncloa, aunque su margen para sostener la política exterior dependería de los acuerdos parlamentarios que consiguiera alcanzar.

El desafío de recomponer la relación con Trump

Pedro Sánchez rechazó el compromiso de la OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa y seguridad.

Sánchez encontró en la escalada militar en Medio Oriente una nueva oportunidad para diferenciarse de Donald Trump. Prohibió que Estados Unidos utilizara las bases españolas para atacar Irán y volvió a enfrentarse con el presidente estadounidense, con quien ya mantenía una disputa por el gasto militar.

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Esa disputa había comenzado en junio de 2025, cuando Sánchez rechazó el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa y seguridad para 2035, acordado por los aliados de la OTAN. Sostuvo que España podía cumplir las capacidades militares exigidas con un 2,1%. El PSOE mantiene ese rechazo en su programa electoral.

En junio pasado, Trump calificó a España de "auténtico desastre". En un encuentro con el secretario general de la OTAN Mark Rutte, ha expresado su decepción por la falta de apoyo de países de la Alianza como España en la guerra contra Irán.

El Real Instituto Elcano advirtió en su informe España en el mundo en 2026 que Madrid había salido “malparada de este juego de presión y apaciguamiento” entre Trump y los gobiernos aliados. España había aceptado el compromiso colectivo, pero fue el único país que reconoció abiertamente que no pensaba cumplirlo en los términos acordados.

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Feijóo promete recuperar la confianza de Washington. El programa del PP propone recomponer la relación con Estados Unidos en el marco de la Unión Europea, evitar una guerra comercial y reforzar la participación española en la OTAN. Deja pendiente cuánto destinaría a defensa.

Durante la guerra contra Irán, Sánchez también extendió las restricciones al uso del espacio aéreo español. Feijóo criticó inicialmente la posición de Sánchez, aunque después se distanció de la ofensiva estadounidense e israelí. El 25 de marzo resumió su postura en el Congreso con una frase dirigida al presidente español: “No a la guerra y no a usted”.

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Abascal, en cambio, respaldó los ataques contra Irán con la expectativa de que provocaran la caída del régimen iraní. Vox mantiene una relación política más estrecha con Trump, aunque también rechazó sus aranceles contra productos españoles.

El programa del PP tampoco aclara qué haría un gobierno de Feijóo si Washington volviera a pedir el uso de las bases españolas para una operación militar.

Cuatro viajes a China y un polémico contrato con Huawei

El déficit comercial de España con China superó los 42.000 millones de euros tras cuatro visitas oficiales de Pedro Sánchez. (Spanish Government/Handout via REUTERS)

España compra a China más de seis veces lo que le vende. En 2025, las importaciones alcanzaron los 50.250 millones de euros, frente a unas exportaciones de 7.972 millones, según el ICEX. El déficit comercial llegó a los 42.278 millones.

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Lejos de frenar ese desequilibrio, Pedro Sánchez apostó por estrechar las relaciones con Xi Jinping. Viajó cuatro veces a China entre 2023 y 2026, algo inédito para un presidente del Gobierno español. Durante su última visita, en abril de 2026, los dos países firmaron 19 acuerdos.

Feijóo no plantea romper esa relación económica, pero el PP cuestiona la presencia de tecnología china en áreas sensibles. La polémica estalló por la adjudicación de un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei para servidores de SITEL, el sistema que utilizan la Policía Nacional y la Guardia Civil para gestionar las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente.

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En abril pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó duramente la relación del gobierno de Sánchez con China, enumerando los abusos contra los derechos humanos del régimen asiático.

Vox mantiene una posición más dura frente a Pekín y vincula la cooperación tecnológica con los riesgos para la seguridad nacional. El programa del PP considera a China un socio, un competidor y un rival sistémico. Propone identificar las dependencias de España en sectores como la tecnología, la energía y las materias primas, y diversificar los proveedores.

Marruecos, el vecino incómodo

Miles de personas cruzan desde Marruecos hacia Ceuta durante la entrada masiva registrada el 30 de julio de 2026.

La entrada masiva de migrantes en Ceuta, a fines de julio, volvió a poner a Marruecos en el centro de la política española. Más de 70.000 personas cruzaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio, según un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. En la crisis de 2021 habían entrado entre 8.000 y 10.000.

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Esta vez, sin embargo, la respuesta de Sánchez fue distinta. Hace cinco años, Madrid había acusado a Rabat de utilizar la migración como instrumento de presión. Ahora responsabilizó a las redes de tráfico de personas y a los mensajes difundidos en las redes sociales.

Blanca Garcés, investigadora sénior del think tank CIDOB, cuestionó esa explicación en su análisis Ceuta: qué es distinto esta vez. Consideró difícil imaginar una entrada de semejante magnitud sin la intervención, por acción u omisión, de las autoridades marroquíes. Y señaló un problema de fondo: cuanto más depende España de Marruecos para controlar la frontera y gestionar los retornos, menos capacidad tiene para negociar con Rabat.

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Alberto Núñez Feijóo se refirió a la crisis de Ceuta durante la entrevista con Jordi Wild

Las sospechas llegaron a los tribunales. La Audiencia Nacional investiga el posible papel de agentes marroquíes en la entrada masiva. El CNI había alertado a los servicios de inteligencia de Marruecos sobre las convocatorias en redes sociales un día antes del cruce, según los documentos que desclasificó el Gobierno. En un informe del 11 de noviembre remitido a la jueza, el CNI confirmó que las autoridades marroquíes conocían esas convocatorias pero señaló que hasta entonces no había encontrado pruebas de que hubieran instigado, planeado o coordinado la entrada.

Imágenes impactantes que muestran a miles de migrantes intentando cruzar la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La multitud se agolpa en la valla y nada en un intento desesperado por llegar a territorio europeo. (X: @karimprim)

En el debate cara a cara, Feijóo señaló la relación de Sánchez con Rabat como el principal problema de la política exterior española. Sánchez respondió que debía basar sus decisiones en hechos comprobados. El programa del PP promete abordar la crisis desde el primer Consejo de Ministros, reforzar la frontera y exigir a Marruecos que readmita a quienes entraron de forma irregular y carecen de derecho a permanecer en España. Vox propone militarizar la frontera, sancionar a Rabat y suspender acuerdos hasta que Marruecos respete las fronteras y la soberanía españolas.

Y está la cuestión del Sáhara Occidental. En marzo de 2022, Sánchez respaldó el plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007. Con esa decisión abandonó la posición que España había mantenido durante décadas, recompuso las relaciones con Rabat y abrió una crisis con Argelia, que defiende la autodeterminación saharaui.

Feijóo calificó aquel cambio de “temeridad” y exigió conocer los compromisos alcanzados con Marruecos. Ahora, el programa del PP propone recuperar el equilibrio entre Rabat y Argel y apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas para alcanzar una solución aceptable para las partes. Deja abierta la decisión sobre el respaldo español al plan de autonomía marroquí. Feijóo dijo, además, que Marruecos sería el primer país que visitaría fuera de la Unión Europea si llega a La Moncloa.

Y hay intereses que explican, al menos en parte, esa cautela. En 2025, el comercio entre España y Marruecos alcanzó los 22.757 millones de euros. Los dos países, además, organizarán con Portugal el Mundial de Fútbol de 2030. Se trata de una relación que Feijóo puede cuestionar, pero difícilmente ignorar.

Palestina, una decisión de Sánchez que Abascal quiere revertir

El reconocimiento diplomático del Estado palestino dividió las posturas de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. (Foto: Vox)

Pedro Sánchez convirtió la guerra en Gaza en una de sus principales banderas políticas. Reconoció al Estado palestino, endureció su enfrentamiento con Benjamin Netanyahu y llevó la disputa al centro del debate político español.

En ese discurso, la responsabilidad de Hamas por el brutal ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 fue perdiendo protagonismo frente a las denuncias contra Israel. Su discurso abrió otra discusión: hasta dónde podía llegar la condena al gobierno israelí sin alimentar un clima de hostilidad hacia los judíos.

La Federación de Comunidades Judías de España registró 221 incidentes antisemitas durante 2025, un 14,5% más que el año anterior.

Feijóo también defiende la solución de dos Estados, pero cuestionó el reconocimiento de Palestina: “No me siento identificado con esa decisión, estando a favor de los dos estados”, dijo entonces. En octubre de 2025, el PP también votó en contra del embargo de armas a Israel. Abascal fue más lejos: se reunió con Netanyahu y prometió revertir el reconocimiento si Vox llegaba al Gobierno.

Vox mantiene una posición de respaldo a Israel y acusa a Sánchez de utilizar el conflicto para enfrentarse con sus adversarios políticos.

“Napoleones de salón”: el debate sobre enviar tropas a Ucrania

El eventual despliegue de tropas españolas en una misión de paz en Ucrania generó discrepancias entre los principales partidos. (-/dpa)

Sánchez y Feijóo coinciden en el apoyo militar a Ucrania, las sanciones contra Rusia y los compromisos de España con la OTAN. Pero el posible envío de soldados españoles para garantizar un eventual acuerdo de paz abre una discusión que también involucra a Vox.

El PP plasmó esa posición en su programa. Promete mantener la ayuda política, económica, militar y humanitaria a Ucrania, y las sanciones contra Rusia mientras dure la agresión.

En enero de 2026, Sánchez planteó la posibilidad de que España participara en una fuerza internacional. “Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa”, argumentó.

El PP recordó que siempre había apoyado a Ucrania, pero reclamó conocer las condiciones de una posible misión antes de pronunciarse. Abascal rechazó el envío de soldados españoles y acusó a quienes lo proponían de actuar como “napoleones de salón”.

De Venezuela a Milei, las diferencias sobre América Latina

Javier Milei habló en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, el 5 d enoviembre, y cuestionó al socialismo y al fascismo. El presidente argentino sostuvo que ambas doctrinas concentran el poder y utilizan la dependencia económica como una herramienta de dominación política.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en enero de 2026, encontró a los principales dirigentes españoles enfrentados. Sánchez condenó la intervención militar, Feijóo habló con María Corina Machado y Vox celebró la caída del dictador y defendió la operación de Washington. El programa del PP exige un calendario electoral y la liberación de los presos políticos, y se compromete a respaldar a Machado.

La posición de Sánchez tenía una particularidad: su Gobierno había desconocido la victoria que Maduro se atribuyó en las elecciones de 2024, pero rechazó que Estados Unidos interviniera militarmente para apartarlo del poder.

Con Argentina, las diferencias tienen otro origen. Javier Milei mantiene una relación estrecha con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, pero protagonizó varias disputas con Pedro Sánchez. La más grave estalló en mayo de 2024, cuando el presidente argentino insultó a Sánchez y a su mujer durante un acto de Vox en Madrid. El Gobierno español retiró entonces a su embajadora de Buenos Aires y la crisis dejó a España sin embajador en Argentina durante cinco meses y ocho días.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos provocó respuestas encontradas en el arco político español. (REUTERS/Adam Gray)

Abascal respaldó a Milei. Feijóo también cuestionó la decisión de Sánchez, aunque desde otra posición: “Si el señor Milei viene a un mitin que le invita un partido y me critica y yo soy el presidente del Gobierno, ni se me ocurriría romper relaciones diplomáticas con Argentina”, sostuvo. Sánchez volvió a mencionar a Milei en el cara a cara, junto con Trump y Jair Bolsonaro, al cuestionar a la derecha internacional.

El acuerdo con Mercosur enfrenta al PP con Vox

Sánchez y Feijóo defienden el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Santiago Abascal quiere frenarlo.

El Acuerdo Comercial Interino, firmado en enero de 2026 y aplicado provisionalmente desde el 1 de mayo, es el resultado de décadas de negociaciones. Feijóo lo definió como una “oportunidad económica y política”, aunque reclamó garantías para los agricultores españoles, más controles en las fronteras y una reducción de las exigencias que pesan sobre el sector. El PP también impulsó salvaguardias en la Unión Europea para proteger a los productores ante posibles aumentos de las importaciones.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur confrontó las posiciones electorales del PP y de Vox. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Vox rechaza el acuerdo. Su eurodiputado Jorge Buxadé lo calificó de “gravísima traición al campo español” y el partido sostiene que los productores europeos no pueden competir en igualdad de condiciones con países que tienen normas ambientales y sanitarias diferentes. Abascal llevó esa posición al debate a cuatro: acusó al PP y al PSOE de haber aprobado en Bruselas “las políticas del Pacto Verde y de Mercosur” y sostuvo que amenazan a la industria, las explotaciones agrícolas y dos millones de empleos en el sector del automóvil. En su programa, Vox propone revisar el pacto e incluir cláusulas que exijan a las importaciones condiciones equivalentes a las que rigen para los productores europeos.

La ratificación del Acuerdo Comercial Interino corresponde a la Unión Europea. El Acuerdo de Asociación, que incluye cooperación y diálogo político, requiere la ratificación de todos los Estados miembros. Ahí puede pesar la posición del próximo gobierno español. En el artículo “La UE en busca de una nueva estrategia hacia una América Latina y Caribe multipolar”, publicado por el CIDOB en febrero de 2026, Anna Ayuso advirtió que un fracaso en la ratificación dañaría la credibilidad de la Unión Europea ante sus socios comerciales de la región. El avance de China es uno de los factores que, según su análisis, aumenta la relevancia estratégica del acuerdo.

La política exterior suele quedar relegada durante las campañas electorales, pero puede convertirse en uno de los primeros problemas de un nuevo gobierno.

Si Sánchez consigue mantenerse en La Moncloa, tendrá que seguir lidiando con las consecuencias de sus enfrentamientos con algunos de los principales socios de España y con una mayoría parlamentaria que no siempre acompañe sus decisiones. Feijóo, en cambio, podría llegar con la intención de recomponer relaciones y encontrarse con que algunas de sus primeras decisiones dependen de un partido que tiene una agenda internacional propia.