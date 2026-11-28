De izquierda a derecha, Irene Montero, Ada Colau, Alvise Pérez y Santiago Abascal, en una ilustración sobre las propuestas electorales del 29N en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los programas electorales suelen ser documentos largos, con cientos de medidas que pocos leen enteras. Entre las promesas de vivienda, impuestos y pensiones también aparecen otras que llaman la atención. Podemos quiere que el gato con fiebre cuente como motivo para faltar al trabajo. Frente Amplio propone quitarle el carácter militar a la Guardia Civil. Y Vox promete que, por cada ley que entre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se deroguen tres.

Cuando el que se pone malo es el perro

Según reseña el apartado de ampliación de la protección a los cuidados del programa de Podemos, el partido de Irene Montero propone ampliar a siete días retribuidos al año el permiso por fuerza mayor, el que permite ausentarse del trabajo por enfermedades, accidentes u otros imprevistos que exijan la presencia inmediata del trabajador. La novedad está en la lista de urgencias: propone incluir a las que afecten a los animales con los que convive. Eso sí, no son siete días solo para la mascota, es un único cupo para todos los imprevistos.

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Podemos propone ampliar a siete días el permiso laboral retribuido por fuerza mayor para cubrir imprevistos con animales de compañía.

Mascotas con derecho a piso y adiós al tricornio militar

En el Frente Amplio de Ada Colau, las mascotas también son un asunto serio. La coalición plantea declarar nulas las cláusulas que prohíban de forma genérica tener animales de compañía en los contratos de alquiler de vivienda habitual, según consta en el apartado 5.7 de su programa, dedicado al bienestar animal. Quien haya buscado piso con un perro sabe que el anuncio “no se admiten mascotas” es casi tan frecuente como “luminoso”. Ese mismo apartado garantiza una opción de menú 100 % vegetal en todos los comedores públicos.

Pero el bienestar animal no es la única propuesta llamativa de su programa. En el apartado 18.4, dedicado a la policía, la Guardia Civil y el modelo de seguridad, Frente Amplio propone desmilitarizar la Guardia Civil y prohibir las pelotas de goma.

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Un techo para las herencias millonarias

Frente Amplio proyecta fijar un impuesto del cien por ciento para las herencias que superen los diez millones de euros. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Diez millones de euros es la cifra máxima que Frente Amplio quiere que pueda recibir cada heredero de una gran fortuna. Para lograrlo, la coalición no propone una prohibición, sino un impuesto: todo lo que supere ese umbral tributaría al 100% en Sucesiones y Donaciones, de modo que el excedente acabaría íntegro en Hacienda. Así figura en el apartado 3.2 de su programa, titulado “Más contribución de los grandes patrimonios”.

Para evitar atajos, el cálculo sumaría también lo recibido en vida y no se aplicarían las rebajas autonómicas. La vivienda tendría un trato aparte, con una exención por heredero cuyo límite el texto fija en “un máximo de 5”, sin especificar de qué.

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Tres por uno, en versión legislativa

El resumen del programa que Vox ha publicado en su web promete, en su apartado de desregulación, una especie de oferta de supermercado aplicada al BOE: por cada nueva ley que se apruebe, se derogarán tres. En el bloque de educación, cultura y deporte, el partido de Santiago Abascal propone prohibir en los comedores escolares los menús halal, preparados según las normas alimentarias del islam.

Vox promete derogar tres leyes vigentes por cada nueva norma que ingrese en el Boletín Oficial del Estado. (REUTERS/Eva Manez)

El capítulo de seguridad y defensa del mismo documento detalla que Vox quiere rebajar la edad de responsabilidad penal y ampliar la prisión permanente revisable. A qué edad quiere fijar el nuevo umbral es una pregunta que el partido deja sin responder.

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Amistad con papeles

Cuidar de un amigo como si fuera de la familia podría tener, por primera vez, reconocimiento legal. El PSOE ha incluido en su programa la creación de la “unión de amistad”, una figura que se incorporaría al Código Civil para proteger a personas que, sin ser pareja ni tener parentesco, deciden comprometerse a cuidarse mutuamente. Quienes la formalicen podrían acceder a algunos derechos y beneficios administrativos que hoy dependen de los vínculos familiares. Pedro Sánchez la presentó en un mitin en Alcorcón como una de las grandes novedades del programa con el que el partido concurre al 29N.

Así lo plantea el capítulo “Fomentar una seguridad ciudadana democrática” del mismo programa: una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la Ley Orgánica 4/2015 e incorpore cámaras corporales en toda la Policía Nacional y la Guardia Civil, con garantías de protección de datos. El capítulo también recoge el primer Plan Nacional Integral contra el Narcotráfico y el refuerzo del plan especial del Campo de Gibraltar.

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Vuelve el premio a los toros y llegan los juicios exprés

La candidatura de Alberto Núñez Feijóo quiere recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia. La medida figura en el apartado 3.4 del programa del PP, titulado «Recuperar lo que compartimos».

Para quienes acumulan hurtos en el expediente, la propuesta es acelerar la respuesta. La medida 20 del mismo programa apuesta por impulsar los juicios rápidos y facilitar la tramitación conjunta de delitos leves relacionados, con el objetivo de dar una respuesta penal más rápida a la multirreincidencia.

Una macrocárcel

Se Acabó La Fiesta plantea la construcción de una macrocárcel de máxima seguridad sin acceso a permisos de salida ni teléfonos. (Alberto Ortega / Europa Press)

El modelo penitenciario de Nayib Bukele tiene admiradores en la campaña española. Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, abre el capítulo de seguridad de su “contrato electoral” con la promesa de construir una macrocárcel de máxima seguridad. Allí cumplirían condena desde asesinos y violadores hasta narcos, terroristas y políticos corruptos, y ninguno tendría acceso a permisos de salida, al tercer grado ni a un teléfono.

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Cadena perpetua para quien difunda ideas separatistas

Defender la independencia de Cataluña o del País Vasco podría costar la libertad de por vida si se aplicara el programa de Falange Española de las JONS. El partido, que solo se presenta en nueve de las 52 circunscripciones, agrupa sus propuestas sobre justicia en un bloque titulado “Ruptura con el Régimen del 78: hacia una nueva España”. Ahí, en el punto 17.2, contempla una pena de cadena perpetua sin posibilidad de revisión para lo que denomina “delitos de Lesa Patria”, categoría en la que incluye la difusión de ideas separatistas y el latrocinio.

Esa misma pena se extendería al terrorismo y a los crímenes contra la vida. En el apartado de soberanía nacional, el punto 3.7 añade la ilegalización de los grupos de presión que, a juicio del partido, actúen al servicio de intereses extranjeros.

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