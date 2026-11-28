Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el cara a cara. (Eduardo Parra/Europa Press)

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Los 38.616.949 electores convocados a las elecciones generales en España podrán acudir a las urnas este domingo 29 de noviembre desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. El horario de votación será el mismo en todas las comunidades autónomas, incluidas las islas Canarias: esto implica que, cuando los colegios electorales abran a las 9:00 en la península, en el archipiélago canario serán las 8:00 y abrirán una hora más tarde, a sus 9:00, por lo que el cierre de las urnas en Canarias se producirá cuando en la península marquen las 21:00 horas.

La votación se desarrollará de manera ininterrumpida durante 11 horas, tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El artículo 84 de esa norma fija que, una vez constituida la mesa electoral, el proceso arranca formalmente con la fórmula “empieza la votación” y se extiende sin pausas hasta el cierre de los colegios.

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El dispositivo oficial de la jornada electoral contempla cuatro comparecencias públicas para informar sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y los resultados provisionales. Las ruedas de prensa estarán a cargo de la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo:

A las 10:30 horas, ambas funcionarias comparecerán para informar sobre el inicio de la jornada y la constitución de las mesas electorales. A las 14:30 horas se ofrecerá el primer avance de participación, con los datos registrados hasta las 14:00. A las 18:30 horas se realizará la segunda comparecencia sobre participación, con las cifras acumuladas hasta las 18:00. Esos datos de participación permitirán comparar la afluencia a las urnas con las registradas en las mismas franjas horarias en las elecciones generales de 2023. El dato definitivo de participación, junto con las cifras de abstención y el desglose de votos válidos, en blanco y nulos por provincia y comunidad autónoma, se conocerá recién al cierre de los colegios electorales, a partir de las 21:00 horas.

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Y la última rueda de prensa del día, prevista en torno a las 22:30 horas, aunque sujeta al ritmo del escrutinio, estará protagonizada por la ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes facilitarán los resultados provisionales de las elecciones.

Las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', pero tienen suspendido cautelarmente su derecho a voto en estas elecciones por orden del TS

Así se transmiten los datos desde las mesas

Según el dosier de prensa del Ministerio del Interior, la información de la constitución de las mesas, participación y escrutinio de 56.654 mesas electorales se transmitirá mediante 22.716 dispositivos móviles distribuidos a través de Correos. Otras 4.358 mesas, que representan el 2,20% del censo, enviarán sus datos por vía telefónica.

El seguimiento de los resultados estará disponible también en la web: resultados.29neleccionesgenerales.es. También podrá emplearse la aplicación móvil: Elecciones Generales 29N. Ambas plataformas ya están operativas desde el sábado anterior a los comicios, y permitirán consultar en tiempo real los datos de constitución de mesas, los avances de participación y los resultados provisionales conforme avance el escrutinio.

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A partir de las 22:30 horas, cuando los resultados provisionales comiencen a convertirse en definitivos, los distintos líderes políticos tomarán la palabra desde sus distintas sedes y analizarán la decisión de los ciudadanos. Esas intervenciones pondrán fin a la jornada electoral.