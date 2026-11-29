Manifestación por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista celebrada en Sevilla este 25 de noviembre. (Rocío Ruz / Europa Press)

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En la misma semana en la que miles de mujeres volvieron a las calles para reclamar el fin de la violencia machista, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, España ha alcanzado los 50 feminicidios en estos once meses. El dato sitúa a 2026 entre los años con mayor número de víctimas mortales de la última década: solo queda por debajo de los 55 feminicidios registrados en 2023 y de los 54 de 2019 en este mismo periodo.

El último crimen machista ocurrió el 26 de noviembre en Bilbao. La mujer se llamaba Biansi Nadieska, tenía 34 años y era madre de una hija y un hijo menores de edad. Su expareja, un hombre de 47 años, la atacó con un cuchillo y fue una persona que residía con la víctima la que acudió a una comisaría de la Policía Nacional cercana al domicilio para solicitar ayuda. Dos agentes entraron en la vivienda y encontraron a la mujer con heridas de arma blanca. Tras recibir una primera asistencia médica en el domicilio, fue trasladada de urgencia al Hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

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En este caso, existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor. Con él se elevan a un total de 1.391 los feminicidios ocurridos en España desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género asciende a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.

La violencia de género no entiende de edad ni de clase social, es un problema estructural que sigue marcando la vida de muchas mujeres, sus familias y amigos. De las 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2026, 33 eran españolas, el 66%, y 17 tenían nacionalidad extranjera, el 34%. Entre los feminicidas, 31 eran españoles y 19 de otra nacionalidad.

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Solo 15 de los agresores, el 30%, habían sido denunciados previamente por maltrato. Detrás de ese dato aparece otra realidad: 14 de las víctimas figuraban en VioGén -el sistema de protección policial de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior-, y algunas contaban incluso con medidas de protección en vigor, pero no se logró impedir su asesinato.

Una pancarta durante el 25N en Madrid. (A. Pérez Meca / Europa Press)

La ruptura es uno de los momentos más críticos

Los datos del Ministerio de Igualdad también confirman que la mayoría de los crímenes ocurrió en relaciones que ya se habían roto o atravesaban una ruptura. En 28 casos, el agresor era la expareja de la víctima o la relación se encontraba en proceso de separación; en los otros 22, ambos mantenían la relación.

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De hecho, especialistas en violencia de género alertan de que el momento de romper o separarse de un maltratador es uno de los de mayor riesgo, ya que cuando una mujer decide poner fin a la relación, el agresor puede interpretar esa decisión como una pérdida de control y recrudecer la violencia.

También advierten de que los periodos vacacionales como la Navidad pueden ser una época especialmente peligrosa para las víctimas, pues los cambios en las rutinas familiares, la convivencia más prolongada, los desplazamientos y la reducción del contacto habitual con el entorno laboral, educativo o social pueden dificultar el acceso a redes de apoyo y a los recursos de ayuda para las mujeres.

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En cuanto a la edad, casi seis de cada diez víctimas tenían entre 31 y 50 años, según los datos del Ministerio de Igualdad. El grupo más afectado fue el de mujeres de 31 a 40 años, con 15 casos (30%), seguido por el de 41 a 50 años, con 14 víctimas (28%). Diez mujeres tenían entre 51 y 60 años (20%) y cinco, entre 21 y 30 (10%). También figuran cuatro víctimas de 61 a 70 años (8%) y dos mujeres mayores de 70 años: una de entre 71 y 84 años y otra de 85 años o más.

Andalucía concentra el mayor número de feminicidios

Andalucía concentra el mayor número de asesinatos, con 13 mujeres víctimas, el 26% del total. Le siguen Madrid, con siete casos; la Comunidad Valenciana, con seis; Cataluña y Castilla-La Mancha, con cuatro cada una. Aragón, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra, Cantabria, Asturias y Murcia registraron dos asesinatos, mientras que Extremadura, Galicia, Castilla y León y Euskadi contabilizaron un caso cada una.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Por otro lado, las Secciones de Violencia sobre la Mujer registraron en el segundo trimestre de 2026 un total de 3.962 denuncias por violencia sexual contra mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, lo que supone un 14,8% más que en el trimestre anterior, y una media de 44 denuncias diarias, una cada 33 minutos, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Justicia otorgó 580 órdenes de protección a víctimas de violencia sexual entre abril y junio: el 75% de las 767 solicitudes presentadas. Las medidas pueden prohibir al presunto agresor acercarse o contactar a la mujer, entre otras decisiones de carácter penal y civil.

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Las Secciones de Violencia sobre la Mujer concentraron nueve de cada diez pedidos: recibieron 711 y concedieron 536. En tanto, los juzgados de guardia tramitaron 56 solicitudes y aprobaron 44.

(Con información de EFE)