El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Christine Madeleine Odette Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido el guion y en su reunión de hoy ha mantenido los tipos de interés en el 2,5%, tal y como preveía el mercado. Así, el tipo de interés de la facilidad de depósito se quedará en el 2,50%; el de las operaciones principales de financiación, en el 2,65%, y el de la facilidad marginal de crédito, en el 2,90%.

El eurobanco ha optado por congelar las tasas después de las subidas llevadas a cabo en septiembre y en junio, en un contexto marcado por la escalada de la inflación al 3,8%, niveles no vistos en los últimos tres años.

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“Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento. Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase”, ha destacado la institución.

Los mercados asignaban una probabilidad del 97,6% a que el guardián del euro congelara los tipos tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre.

La decisión de no tocar las tasas, a pesar del repunte de la inflación, se explica porque la economía de la zona euro sigue resistiendo, aunque con diferencias entre países. La inflación cerró septiembre en el 3,8%, frente al 3,2% de agosto, según los datos de Eurostat, impulsada por los precios de la energía, que se encarecieron un 18,8% interanual.

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El Consejo ha incidido en que mantiene su compromiso con definir la política monetaria de tal manera que se asegure una estabilización de la inflación en su objetivo del 2% a medio plazo. Además, ha asegurado continuar en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto en Oriente Próximo y ha destacado que el rumbo de los tipos en futuras decisiones estará marcado por los datos disponibles.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

Adiós a Lagarde

En la reunión del Consejo de Gobierno, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha anunciado su próxima dimisión al frente de la institución, según informó Reuters citando fuentes del organismo.

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Lagarde dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que expirara de manera formal su mandato de ocho años, previsto para el 31 de octubre de ese mismo año.

La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia. los comicios presidenciales están previstos para abril de 2027 y, según había explicado el Financial Times en febrero de este año, la dirigente buscaría dejar el banco antes de esa fecha para permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, acordaran junto al resto de líderes europeos el nombre de su sucesor antes de que avance el proceso electoral francés.

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