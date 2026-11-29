Ada Colau, líder del Frente Amplio, vota durante las elecciones generales en un colegio electoral de Barcelona. REUTERS/Albert Gea

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La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha acudido este domingo a votar en Barcelona con un llamamiento a la movilización de la ciudadanía ante unas elecciones en las que, a su juicio, “hay mucho en juego”. La exalcaldesa de la capital catalana ha animado a los españoles a participar “con orgullo” en una jornada que ha calificado de “muy importante” y en la que ha situado la defensa de los derechos sociales como uno de los principales motivos para acudir a las urnas.

“Creo que lo que es más importante es que la mayoría de la ciudadanía, la mayoría social, trabajadora, vaya a votar para defender la democracia, para defender los servicios públicos, para defender el derecho a la vivienda, para defender las condiciones de vida digna de todas las personas, por las pensiones, por los salarios justos”, ha señalado tras depositar su papeleta.

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La candidata ha insistido especialmente en la necesidad de que el electorado femenino tenga un papel protagonista en estos comicios. “Hoy también es un día donde las mujeres no solo no han de estar calladas, sino que tienen que alzar la voz y tienen que ser protagonistas”, ha afirmado. “Creo que hoy también las mujeres tendrán la última palabra de estas elecciones”, ha añadido.

Colau también ha hecho un llamamiento a la “Cataluña antifascista” para que acuda masivamente a votar y ha reivindicado que la comunidad autónoma tiene “una voz fundamental para dar la última palabra en las urnas”, como, según ha recordado, ocurrió en las elecciones de 2023.

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La vivienda, el principal eje de su candidatura

La defensa del derecho a la vivienda ha sido una de las principales banderas de Colau desde su etapa como alcaldesa de Barcelona, entre 2015 y 2023, y ha ocupado también un lugar central en su regreso a la primera línea política. La candidata ha convertido esta cuestión en el eje de su programa para las generales, con el lema “Un voto como una casa”, y ha defendido que las políticas desarrolladas durante los últimos años por el Gobierno de coalición no han sido suficientes para frenar el encarecimiento de los alquileres.

La candidata ha iontentado marcar distancias con Pedro Sánchez, al que ha reprochado que no haya impulsado cambios más profundos en materia de vivienda durante las dos últimas legislaturas. “Sánchez ha suspendido en vivienda y hay que decirlo para poderlo remediar”, aseguró en una entrevista con El País. En esa conversación, se comprometió a actuar desde el primer momento contra la especulación inmobiliaria si el Frente Amplio entra en un futuro Ejecutivo.

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El pulso con Sánchez por el futuro Gobierno

El papel que debe desempeñar el Frente Amplio en una eventual reedición del Ejecutivo progresista ha sido otro de los argumentos centrales de la campaña. Colau ha insistido en que el 29-N no se decide únicamente qué partido queda en primera posición, sino qué coalición tendrá capacidad para gobernar durante la próxima legislatura.

En una entrevista en TVE, la candidata planteó dos escenarios: un Gobierno del PP y Vox o uno del PSOE y el Frente Amplio. Su objetivo, según explicó, es que la formación tenga suficiente representación para impedir un Ejecutivo condicionado por la extrema derecha y, al mismo tiempo, forzar políticas más ambiciosas que las desarrolladas hasta ahora.

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La exalcaldesa ha dirigido también varios reproches al presidente del Gobierno durante la campaña. En el acto central de la coalición celebrado en Barcelona el pasado 21 de noviembre, le pidió que no se resignase ante la posibilidad de una victoria de la derecha y criticó que algunas de las medidas impulsadas por los ministerios de Sumar durante la legislatura hubieran acabado siendo reivindicadas por los socialistas en sus mítines. “No es aceptable resignarse a que gane la derecha y la extrema derecha”, advirtió entonces.

El voto femenino ha sido, por su parte, uno de los ejes de la recta final de la campaña. En el acto de cierre celebrado el viernes en Madrid junto al candidato del Frente Amplio por esa provincia, Emilio Delgado, Colau volvió a pedir a las mujeres que no se quedasen “calladitas” y reclamó una movilización masiva para defender los derechos conquistados.

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