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La Audiencia Provincial de Granada ha resuelto que la madre de una niña de tres años deberá abandonar la vivienda familiar en un año, tras confirmar que convive de forma estable con una nueva pareja en el inmueble. La sentencia, con fecha del 8 de octubre de 2026, revoca parcialmente el fallo del juzgado de Motril, que había atribuido a la madre el uso de la vivienda sin límite temporal.

La Sección Quinta estimó en parte el recurso del padre y resolvió tres asuntos: las vacaciones de Navidad y Semana Santa, el uso de la vivienda y la pensión de alimentos. La custodia de la niña sigue en manos exclusivas de la madre, según quedó fijado en el divorcio tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Motril.

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Un informe de detective inclina la balanza

El caso se apoyó en un informe de detective privado, aportado por el padre en primera instancia y descartado por insuficiente por el juzgado de Motril. La Audiencia no compartió ese criterio: el informe, con licencia habilitante y ratificado en la vista oral, documentó la presencia constante de la pareja de la madre en la vivienda durante cinco días de febrero de 2025, con pernoctas, rutinas de entrada y salida al trabajo y llaves propias del piso y del garaje.

La sala concluyó que, ante la frecuencia registrada, correspondía a la madre demostrar lo contrario, algo que no logró. La defensa alegó que la nueva pareja residía en casa de sus propios padres, pero el hombre seguía empadronado en la vivienda de una expareja anterior, y el único respaldo aportado fue el testimonio de la hermana de la madre, descartado por la sala por tratarse de una declaración de parte con poco contenido sobre el hecho concreto.

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La Audiencia Provincial de Granada ha resuelto que la madre de una niña de tres años deberá abandonar la vivienda familiar en un año (Europa Press)

La Audiencia se apoyó en la doctrina del Tribunal Supremo fijada el 23 de septiembre de 2024, que recoge un criterio consolidado desde fallos de 2018 y 2019: el derecho de uso de la vivienda familiar se extingue cuando una persona ajena al núcleo formado por el progenitor custodio y los hijos se instala en el inmueble de manera estable. Ese uso se concede para proteger a los menores en el hogar donde vivían como familia, y pierde sentido cuando el piso pasa a funcionar como domicilio de una nueva pareja.

El tribunal remarcó que la medida no deja a la niña sin vivienda, sino que impide que siga usando un inmueble que también pertenece al padre como bien ganancial. Fijó un plazo de un año desde la sentencia, el mismo que el Supremo calificó en 2019 como “tiempo prudencial”. Cumplido ese plazo, el piso quedará disponible para su liquidación dentro de la sociedad de gananciales.

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El tribunal decidió también aumentar la pensión alimenticia

Ni la madre ni el Ministerio Fiscal habían pedido un aumento de la pensión, pero el tribunal lo acordó por iniciativa propia, al considerar que las medidas sobre menores no dependen únicamente de lo que soliciten las partes. La sala citó al Tribunal Supremo: “El interés del menor se configura como un verdadero concepto jurídico indeterminado”, vinculado al desarrollo de la personalidad, la salud y el bienestar psíquico del menor.

El cálculo inicial de 350 euros mensuales partía de que la niña contaba con vivienda propia. Al perderse ese beneficio, parte de los alimentos quedaba sin cubrir. El tribunal sumó 175 euros mensuales, que se abonarán desde el mes siguiente al desalojo efectivo, hasta alcanzar los 525 euros mensuales.

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La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

Para fijar esa cifra, la sala tuvo en cuenta que el padre cobra 2.300 euros al mes como transportista y no paga alquiler ni hipoteca, pues vive en casa de su actual pareja. Anticipó además que, cuando la vivienda ganancial se venda o se alquile, el padre recibirá su parte proporcional. Su petición de rebajar la pensión original fue rechazada: el tribunal insistió en que los progenitores deben anteponer las necesidades de los hijos a las propias, pues “los padres deben sufrir el sacrificio de reducir al mínimo sus necesidades para satisfacer las de los hijos menores”.

El padre y la madre se turnarán cada año para elegir el periodo de vacaciones

El juzgado de Motril había omitido, sin intención, el reparto de las vacaciones de Navidad y Semana Santa en el régimen de visitas. La Audiencia calificó el olvido de involuntario y lo subsanó. Para Navidad fijó dos tramos: de las 12:00 del 24 de diciembre a las 12:00 del 31 de diciembre, y desde ese momento hasta el final de las vacaciones escolares. Para Semana Santa, del Viernes de Dolores a las 16:00 al Miércoles Santo a las 12:00; y desde entonces hasta el Domingo de Resurrección a las 20:00 horas. El padre elegirá el periodo en los años pares y la madre en los impares, con entregas en el domicilio materno. El régimen ordinario de fines de semana alternos y la tarde intersemanal de los miércoles no cambió.

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La sentencia no impuso costas a ninguna de las partes. Contra ella no cabe recurso ordinario, aunque sí recurso de casación o por infracción procesal ante la misma sala en un plazo de veinte días.