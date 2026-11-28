El tribunal ordenó al padre recibir formación en habilidades parentales, como recomendó el equipo psicosocial. (Composición Infobae)

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La Justicia ha decidido retirarle al hijo de Felix* la pensión de alimentos que recibía tras el divorcio de sus padres al comprobar que estaba cobrando más que lo que ingresaba el propio Felix, que había sufrido un ictus y había recibido la incapacidad laboral.

Ha sido la Audiencia Provincial de Cádiz la que extinguió la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad después de comprobar, mediante un oficio al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que cobraba 1.151,43 euros mensuales, una cifra superior a los 608,30 euros que percibe su padre, incapacitado tras un ictus. La sentencia, dictada el pasado 23 de octubre por la Sección Quinta del tribunal, resuelve un litigio sobre modificación de medidas de divorcio entre Felix y Laura Zaida*.

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Ambos se divorciaron en 2010 y pactaron en un convenio regulador el pago de pensiones para sus dos hijos y el reparto de la hipoteca de la vivienda familiar. En 2022, Felix sufrió un ictus que derivó, en octubre de 2023, en una incapacidad total para su profesión habitual. Con sus ingresos reducidos, pidió la extinción de la pensión de su hijo mayor, Felicisimo*, y la rebaja de la de su hija, además de cambios en el pago de la hipoteca.

Para probar que su hijo ya trabajaba, Felix presentó un informe de un detective privado que registraba al joven con una sudadera con el logo de una empresa. El tribunal descartó esa prueba: “El hecho de que accediera o saliera del domicilio con una sudadera con el logo de una empresa no constituía prueba suficiente de independencia económica”, señala la sentencia, que agrega que la supuesta empresa pertenecía a una persona vinculada a la propia familia.

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El giro llegó con la prueba admitida en apelación: un oficio al SEPE para conocer la situación laboral del hijo. Los registros mostraron que Felicisimo* encadenó altas laborales desde abril de 2024 y que, desde agosto de 2026, cobraba una prestación contributiva. La Sala concluyó que “concurre causa para acordar la extinción de la pensión de alimentos del hijo Felicisimo, por haber adquirido suficiencia económica mediante su incorporación al mundo laboral”.

La pensión no se devuelve, aunque se extinga

El tribunal recordó que los alimentos a hijos mayores de edad no derivan de la patria potestad, sino del principio de solidaridad familiar, y citó al Tribunal Supremo: “El contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los hijos mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y no meramente asimiladas a las de los hijos menores”.

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Pese a extinguir la pensión, la Audiencia rechazó aplicarla de forma retroactiva. Invocó la doctrina del Supremo sobre el carácter consumible de los alimentos: “Los alimentos no tienen efectos retroactivos, de suerte que no puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en necesidades perentorias de la vida”. Por eso, la medida rige solo desde la fecha de la sentencia, el 23 de octubre.

La hija también vio reducida su pensión

Sobre la hija Eufrasia Celsa*, menor al iniciarse el proceso y mayor de edad al dictarse el fallo, el tribunal sí apreció un cambio sustancial en la situación de Felix y redujo su pensión de 400 a 150 euros mensuales, también sin efecto retroactivo.

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La hipoteca familiar queda fuera de este juicio

La Audiencia desestimó que Zaida asumiera el 100% de la cuota hipotecaria de la vivienda familiar o que se vendiera el inmueble. Según el fallo, “el pago del préstamo hipotecario ha de realizarse conforme al título constitutivo del mismo”, y tanto la venta de la casa como el reparto de un depósito bancario corresponden a un procedimiento distinto, el de liquidación de gananciales, no al de modificación de medidas. La sentencia, sin imposición de costas, admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo en veinte días.

*Nombres ficticios para preservar la intimidad de los implicados