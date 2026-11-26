Archivo: El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)

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El Tribunal Supremo ha calculado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos deberá permanecer en prisión hasta el 11 de mayo de 2042 como parte de su condena por corrupción en contratos de mascarillas. Su exasesor Koldo García finalizará el cumplimiento el 2 de noviembre de 2040.

El Alto Tribunal ha realizado las respectivas liquidaciones de condena. Tras descontar el tiempo pasado en prisión preventiva, las comparecencias judiciales y la retirada del pasaporte, han establecido que Ábalos deberá cumplir un máximo de 15 años y 18 meses de cárcel (6.015 días) de los más de 24 años que se le impuso el pasado mes de junio. Koldo, por su parte, deberá cumplir 15 años de prisión, es decir, 5.475 días, pese a que su condena era de 19 años.

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El tercer sentenciado, el comisionista Víctor de Aldama, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, aunque le quedan 1.613 días. El Supremo suspendió su condena con la condición de que no delinca durante cinco años, comparezca cada seis meses ante el juzgado y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Sí deberá abonar una multa, de 72.000 euros, calculados a 200 euros por día durante 360 días.

Un abanico de inhabilitaciones que se extiende hasta 2057

Los tres fueron condenados por mordidas en contratos públicos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía en plena pandemia, y en el caso del exdirigente socialista y Koldo García, también por otras acusaciones como el “enchufismo” en empresas públicas de varias mujeres.

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Víctor de Aldama eludirá la cárcel por haber colaborado con la Justicia.

De ellos, Ábalos es el que enfrenta la condena más larga: el Alto Tribunal le impuso una pena de 24 años de privación de libertad. Sin embargo, los magistrados le han descontado 214 días por los beneficios acumulados durante el proceso: 208 días en prisión preventiva —desde el 27 de noviembre de 2025 hasta la sentencia del 22 de junio de 2026—, dos días por las comparecencias periódicas ante el juzgado y cuatro días por la retirada del pasaporte. Así, el exministro podrá salir en libertad en 2042.

Además de la prisión, el socialista carga con una serie de inhabilitaciones por sus delitos. La más extensa es la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos que impliquen el manejo de patrimonio o fondos del Estado, un total de 11.315 días. Tampoco podrá presentarse como candidato a unas elecciones hasta que cumpla su condena. Pesa sobre él también una multa de 52.500 euros.

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El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Koldo, por su parte, sumaba 19 años de cárcel, pero los magistrados han reducido su condena en 229 días entre prisión preventiva (208 días), comparecencias periódicas (3 días) y retirada de pasaporte (18 días). Por tanto, el exasesor saldrá el 2 de noviembre de 2040. Sus inhabilitaciones accesorias también son extensas. La que prohíbe manejar caudales públicos suma 10.035 días, con extinción prevista para el 13 de diciembre de 2053. La inhabilitación para el sufragio pasivo se extiende hasta el 2 de noviembre de 2040, en paralelo con la prisión. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 45.750 euros.