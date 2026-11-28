Pasajeros de un tren detenido en Navarra caminan cerca de las vías durante la evacuación. (Policía Foral de Navarra)

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Este sábado, agentes de la Policía Foral de Navarra, han evacuado y asistido a 84 pasajeros que viajaban en un tren que ha quedado inmovilizado y sin suministro eléctrico en las inmediaciones de Aldaba (Cendea de Iza, Navarra). Ante la imposibilidad de que el tren reanudase la marcha con normalidad y de forma inmediata, los pasajeros han bajado a las vías y han sido trasladados hasta el núcleo urbano.

Los efectivos de la División de Intervención y de Seguridad Ciudadana se encargaron de movilizar sus furgonetas para que los pasajeros pudiesen ser desplazados hasta el municipio. Así, realizaron múltiples viajes de ida y vuelta.

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Según ha señalado la Policía Foral de Navarra, la alcaldía y los vecinos se han movilizado de inmediato para acoger a las personas que viajaban en el tren detenido. Así, se abrieron y se acondicionaron las instalaciones de la guardería de Zuasti para que los 84 pasajeros “pudieran resguardarse del frío, acomodarse y permanecer en óptimas condiciones de atención e hidratación mientras se gestionaba la resolución del incidente”.

Agentes de la Policía Foral de Navarra intervienen en la evacuación de los pasajeros de un tren detenido en Aldaba. (Policía Foral/X)

Suspendida la circulación ferroviaria en sentido Vitoria

El dispositivo de emergencia, que ha estado compuesto por las actuaciones de evacuación, traslado y atención a los pasajeros afectados por el fallo en el tren, ha estado coordinado desde la central de SOS Navarra.

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Según ha recogido la agencia EFE, se percibió un ligero olor a humo en el interior del tren. Por ello, desde SOS Navarra se movilizó a efectivos de bomberos para revisar el convoy, así como a las patrullas de la Policía Foral para garantizar la seguridad y coordinación durante el traslado urgente de los ocupantes. Además, el operativo ha contado con la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil.

Tras la revisión técnica del convoy inmovilizado en las inmediaciones de Aldaba, los bomberos han confirmado la ausencia de problemas graves. Al quedarse el tren sin suministro eléctrico, la circulación ferroviaria quedó temporalmente interrumpida en sentido Vitoria, pues el vehículo ocupaba la vía.

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Según ha explicado la agencia EFE, al no poder reanudarse la marcha con normalidad, los pasajeros que habían sido trasladados hasta la guardería de Zuasti continuaron su trayecto en autobuses de transporte alternativo que habían sido facilitados por Renfe.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el servicio de Policía Foral de Navarra ha agradecido a la alcaldía y a los vecinos de Aldaba/Zuasti “por abrir sus instalaciones” a los pasajeros del tren inmovilizado hasta que pudieron continuar con su trayecto.

*Con información de EFE